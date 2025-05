Bubble Tea : cette boisson tendance est-elle bonne pour la santé ?

Le bubble tea fait fureur depuis quelques années, en particulier chez les jeunes. Mais cette boisson née à Taïwan, colorée, souvent sucrée et composée de perles de tapioca peut-elle être consommée sans modération ?

A base de thé et souvent aussi de lait, le bubble tea contient soit des perles de tapioca, « que l’on aspire à travers une large paille et que l’on mâchouille après chaque gorgée, soit des billes gélatineuses appelées popping boba, qui éclatent dans la bouche en libérant un sirop très sucré », décrit l’association UFC Que Choisir. D’où son nom, « thé aux bulles » ou « thé aux perles » en anglais.

Si les ingrédients de base ne présentent en soi, pas de problème pour la santé, les additifs alimentaires, eux, devraient pousser à éviter cette boisson. En effet, comme le révèle le site de l’association de consommateurs, on y trouve « des colorants comme le rouge allura (E129), la tartrazine (E102), le jaune soleil (E110) ou le bleu brillant (E133), qui peuvent engendrer une hyperactivité chez les enfants ». Par ailleurs, les bubble teas du commerce contiennent aussi « le caramel ammoniacal (E150c) et le caramel au sulfite d’ammonium (E150d), susceptibles de renfermer des substances immunotoxiques et cancérogènes ».

D’autres additifs ont été identifiés dans ces boissons, comme « le dioxyde de silicium (E551), suspecté de causer la maladie cœliaque, ainsi que de la gomme de cellulose (E466) et des mono- et diglycérides d’acides gras (E471), qui entraîneraient prise de poids, cancers, pathologies cardiovasculaires, diabète ou encore inflammation chronique de l’intestin », ajoute le site de l’association de consommateurs.

Misez sur le fait-maison !

Pour autant, si vous aimez ces boissons, il est tout à fait possible de les déguster sans risque, en les concoctant vous-mêmes. Ainsi vous pourrez bénéficier des bienfaits du thé, riches en antioxydants, comme les catéchines ou les polyphénols, qui aident à lutter contre le vieillissement cellulaire et à protéger le cœur. Vous pourrez aussi doser le sucre pour ne pas en abuser.

En pratique, « de grosses pailles réutilisables spécifiquement prévues à cet effet sont disponibles dans le commerce, et les perles de tapioca peuvent être préparées à la maison puis congelées », explique UFC Que Choisir. Ajoutez ensuite du thé et du lait. Une option bien plus économique, écologique et bonne pour votre santé.