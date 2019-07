Cancer du col de l’utérus : le test HPV recommandé aux plus de 30 ans

Pour renforcer la prévention contre le cancer du col de l’utérus, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande le test HPV aux femmes de plus de 30 ans. Et ce en première intention, considérant la précision de ce dispositif bien plus fine que celle de l’examen cytologique.

La Haute Autorité de Santé (HAS) propose aujourd’hui de remplacer l’examen cytologique par le test HPV* aux femmes de 30 ans et plus, en première intention. Une position rendue publique à l’occasion de la mise à jour « des recommandations de 2010 sur le dépistage du cancer du col de l’utérus ».

Aujourd’hui, le taux de dépistage reste trop faible. Il est de 60% seulement. L’approche préventive doit donc évoluer. Et « le positionnement du test HPV dans la stratégie de dépistage » s’inscrit dans cette démarche. Basé sur la détection d’ADN du virus à partir d’un prélèvement cervico-utérin, ce test s’avère être bien plus précis chez les plus de 30 ans que le prélèvement effectué lors de l’examen cytologique, pensé autour de l’analyse de la morphologie des cellules.

Pour les femmes de plus de 30 ans, le dépistage sera moins contraignant. « En cas de test négatif, le recours au test HPV permet d’allonger l’intervalle entre deux dépistages – passant de tous les 3 ans à tous les 5 ans. » Pour un accès le plus large possible, la mise en circulation de tests d’auto-prélèvement à effectuer chez soi est aujourd’hui en projet.

Avant 30 ans, le recours à ce test HPV n’est pas recommandé. « Les infections à HPV transitoires sont très fréquentes chez les femmes jeunes. Leur détection exposerait de fait à des traitements inappropriés, augmentant ainsi les risques de complications lors de grossesses ultérieures. »

En chiffre

Environ 80% des personnes (hommes et femmes confondus) seront infectées par le HPV au cours de leur vie. Dans la grande majorité des cas, les infections disparaissent spontanément. Et parfois, elles s’aggravent en cancer.

Chaque année en France, le cancer du col de l’utérus touche plus de 3 000 nouvelles femmes. Il est à l’origine de 1 000 décès.

A noter : les autres recommandations de la HAS restent en vigueur. Toutes les femmes de 25 à 65 ans doivent continuer de se faire dépister tous les 3 ans, qu’elles soient vaccinées ou non.

*infection aux papillomavirus humain