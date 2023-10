Cancer du sein : les « Bulles de bien-être » à l’occasion d’Octobre Rose

Une parenthèse dans un parcours de soin éprouvant pour le corps comme pour la tête… C’est tout l’enjeu des « Bulles de bien-être » proposées aux patientes atteintes d’un cancer du sein, tout au long d’Octobre Rose, dans 34 centres hospitaliers français. Visite guidée.

Au sein de ma Bulle : le nom de l’opération résonne comme un appel à la douceur et à la quiétude. Lancée en octobre 2021, elle se poursuit cette année à travers notamment Octobre Rose, la campagne nationale de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Au total, de Nancy (Meurthe-et-Moselle) à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ou du Havre (Seine-Maritime) à Mougins (Alpes-Maritimes), ces Bulles de bien-être investiront 34 centres hospitaliers français.

Opérée avec le soutien conjoint de deux laboratoires pharmaceutiques, Daiichi-Sankyo et AstraZeneca, cette initiative invite à réaliser un pas de côté par rapport au fil conducteur ‘prévention et dépistage’ d’Octobre Rose. Ici, il est essentiellement question de bien-être et de pause dans le parcours de soins, pour des patientes atteintes d’un cancer du sein, notamment de stade métastatique. Autrement dit, un cancer qui présente des métastases, avec un quotidien potentiellement plus éprouvant sur les plans physique, psychologique et encore social. Le cancer du sein métastatique (ou avancé) concerne environ 10 000 nouveaux cas par an, en France.

Conseils beauté, santé, psy…

Disposées en façade ou à l’intérieur de l’établissement hospitalier, ces Bulles roses de bien-être leur proposent ainsi un espace de respiration, animé par les équipes locales de soignants et autres intervenants selon les cas : psychologue, nutritionniste, esthéticienne, éducateur sportif… De quoi se poser, se confier, dans la quiétude de la bulle puis de bénéficier d’une écoute spécifique. De quoi aussi prendre part à différents ateliers bien-être : sophrologie, mise en beauté (maquillage, coiffure…), massages relaxants ou autre activité physique adaptée (Pilates…). Tout au long de ce mois d’octobre, les patientes (mais aussi les patients puisqu’environ 1% des cancers du sein affectent les hommes) ainsi que leurs proches, sont conviés à suspendre leur quotidien et entrer dans leur bulle.

Pour afficher la liste des établissements hospitaliers qui participent à cette initiative, rendez-vous sur https://www.daiichi-sankyo.fr/octobre-rose

Cancer du sein métastatique : un podcast dédié

Octobre Rose constitue l’occasion de découvrir Méta’Cast, un podcast entièrement dédié au cancer du sein métastatique. Annonce du diagnostic, traitement de la maladie, répercussions sur la qualité de vie… tous les sujets y sont abordés avec une parole donnée aux patients, aux professionnels de santé et à différents experts (nutrition, beauté). Pour l’écouter ou le mettre en favori :

https://www.podcastics.com/podcast/metacast/

https://www.youtube.com/channel/UC3v8yU5_-sLNc8wDnjQbxGA/videos?view=0&sort=p