C’est quoi un proche aidant ?

La 15ème édition de la Journée nationale des aidants aura lieu ce dimanche 6 octobre. Le thème 2024 est l’auto-reconnaissance des aidants. Car dans les faits, seuls 2 aidants sur 3 se reconnaissent comme tel. Qu’est-ce qu’un aidant ? Que sait-on des risques sur sa santé physique et psychique ? Quelles solutions de répit ? Ce qu’il faut savoir sur l’aidance.

La définition “officielle” d’un aidant désigne quelqu’un qui aide régulièrement un proche malade, âgé ou handicapé. Le terme « malade » reste flou, tout comme l’expression “aider régulièrement”. Tout est sujet à interprétation, et laissé à l’appréciation de chacun. Cela n’aide pas les principaux intéressés à s’identifier comme tel. Un récent sondage (collectif Je t’Aide) révèle d’ailleurs que près d’un aidant sur deux s’ignore. De manière générale, on considère que les aidants apportent à leur proche une aide pour les actes de la vie quotidienne, un soutien moral et/ou une aide financière.

– Je fais « seulement » les courses pour mon père qui souffre d’une maladie chronique, suis-je pour autant un aidant ?

Oui, chacun à son niveau et selon ses possibilités. 11 millions de Français prennent soin d’un de leurs proches, que celui-ci soit âgé, malade ou handicapé, quel que soit leur lien affectif, leur lieu de vie, l’aide apportée et le temps consacré.

Outre ceux qui soutiennent un proche atteint d’une maladie neurovégétative (maladie d’Alzheimer, BPCO…), d’un handicap, ou tout simplement âgé, les aidants qui prennent soin d’un proche atteint d’une maladie chronique existent aussi, même si leur statut n’est pas défini légalement. Ils sont mentionnés sur le site de certains ministères mais les définitions juridiques ne les intègrent pas clairement.

– Un aidant, c’est une personne qui a besoin d’aide et de répit

Le rôle d’aidant expose à un risque d’épuisement, lié en partie au manque de temps pour soi. Il peut également affecter la vie familiale et sociale, avec un sentiment d’isolement. De plus, le niveau de vie peut être impacté par les coûts liés à la maladie et par la diminution des revenus, en raison d’une réduction ou d’un arrêt de l’activité professionnelle. Face à ces difficultés et à l’épuisement causé par une charge de plus en plus lourde, la possibilité de recourir à une solution de répit est primordiale. Ces solutions prennent diverses formes (accueil temporaire du proche aidé dans une structure dédiée, relais à domicile, séjours vacances-répit, ateliers bien-être…), peuvent aussi bénéficier au binôme aidant/aidé, et durer de quelques heures à plusieurs jours.

– Je suis un aidant senior et pourtant je me sens en bonne santé. Est-ce que je ne sous-estime pas mes problèmes ?

Par forcément. L’enquête de la Dress 2024 révèle en effet que les seniors « aidants » déclarent un meilleur état de santé que les seniors qui ne sont pas aidants. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? La Dress avance plusieurs explications dont un effet de comparaison avec la personne aidée, mais aussi et surtout par un effet de sélection : les personnes en bonne santé sont plus susceptibles d’aider.

