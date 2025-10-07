Cigarette électronique : l’OMS alerte sur « une vague de dépendance à la nicotine » chez les jeunes

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé, les jeunes de 13 à 15 ans vapoteraient neuf fois plus que les adultes. Le risque selon l’organisation sanitaire ? Une dépendance précoce à la nicotine.

Dans son rapport publié lundi 6 octobre sur les tendances du tabagisme, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se félicite du recul de la consommation de tabac dans le monde. « Le nombre de fumeurs est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard en 2024. Depuis 2010, le nombre de fumeurs a diminué de 120 millions, soit une baisse de 27 % en termes relatifs ». Une nouvelle encourageante donc.

Mais l’OMS s’alarme dans ce rapport des 100 millions de personnes qui vapotent actuellement dans le monde, plus particulièrement des 15 millions d’adolescents de 13 à 15 ans concernés. Selon les chiffres du rapport, cette tranche d’âge est en moyenne neuf fois plus susceptible de vapoter que les adultes. Ainsi, 14,7 millions d’adolescents seraient concernés, 9,1 millions de garçons et 5,6 millions de filles.

Des décennies de progrès compromis ?

« L’industrie du tabac introduit une chaîne incessante de nouveaux produits et technologies dans le but de promouvoir la dépendance au tabac, non seulement à travers les cigarettes, mais aussi les cigarettes électroniques, les sachets de nicotine, les produits du tabac chauffé, entre autres. Tous nuisent à la santé des personnes, et plus inquiétant encore, à celle des nouvelles générations, des jeunes et des adolescents », dénonce l’OMS.

« Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine », alerte Étienne Krug, directeur du département Déterminants de la santé, promotion et prévention à l’OMS. Il dénonce des cigarettes électroniques « présentées comme des moyens de réduire les risques, mais en réalité, elles rendent les enfants dépendants à la nicotine plus tôt et risquent de compromettre des décennies de progrès ».

Risque de développer une dépendance à la nicotine

Plusieurs études pointent un risque plus élevé d’expérimenter la cigarette chez les jeunes qui vapotent par rapport à ceux qui ne vapotent pas. Pourtant le vapotage chez les adolescents connaît une hausse continue ces dernières années. « Cette tendance est particulièrement préoccupante car elle touche une population vulnérable, dont le cerveau est encore en développement et sensible à la nicotine. En effet, les personnes qui commencent à fumer à l’adolescence ont un risque supérieur de devenir dépendantes à la nicotine par rapport à celles qui commencent à l’âge adulte », souligne Ameli.fr.

Ainsi, une étude américaine de 2020, portant sur 3 168 élèves de terminale, estimait que « la dépendance à la cigarette électronique pourrait représenter une forme de trouble lié à l’usage du tabac, associée à une persistance et une escalade de l’usage futur chez les jeunes ».

L’OMS accuse les industriels qui ciblent activement les plus jeunes, par le biais notamment, de canaux numériques non ou peu réglementés. Elle appelle les gouvernements du monde entier à combler les lacunes qui permettent aux industries du tabac et de la nicotine de cibler les enfants et à réglementer les nouveaux produits à base de nicotine comme les cigarettes électroniques.