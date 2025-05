Jeux en ligne, cigarette électronique, médicaments : ces nouveaux comportements à risque chez les jeunes

L’enquête européenne Espad évalue l’expérimentation et la perception des jeunes Européens de 15 et 16 ans de diverses substances toxiques et comportements potentiellement à risque. Si la consommation d’alcool et de tabac recule, des pratiques progressent ou émergent comme les jeux d’argent en ligne et la cigarette électronique, avec une hausse des comportements à risque chez les filles.

Le Projet d’enquête européenne sur l’alcool et d’autres drogues en milieu scolaire (ESPAD) a publié le 20 mai les conclusions de son 8e cycle de collecte de données. Objectif : évaluer l’expérience et la perception des adolescents sur diverses substances et utilisations potentiellement addictives (réseaux sociaux, jeux vidéo, paris en ligne). L’enquête, qui a été menée en 2024 auprès de 113 882 élèves âgés de 15 à 16 ans, par questionnaire anonyme, dans 37 pays européens, montre l’émergence de nouveaux risques pour les adolescents et le recul d’autres.

La consommation de tabac et d’alcool en baisse

Ainsi, la consommation de tabac a-t-elle significativement diminué ces dernières décennies avec une prévalence réduite de moitié au cours de la période 1995-2024, passant de 68 % à 32 %. Une bonne nouvelle mais « l’expérimentation précoce persiste cependant, en particulier chez les filles, dont les niveaux de tabagisme quotidien à l’âge de 13 ans ou moins ont augmenté ces dernières années ».

La consommation d’alcool chez les 15-16 ans a régulièrement diminué en 30 ans, passant de 88 % en 1995 à 74 % en 2024 et la consommation actuelle (qui correspond à une consommation ces 30 derniers jours) a également diminué, passant de 55 % à 43 % sur la même période. Même tendance pour le binge drinking, passé de 36 % en 1995 sur les 30 derniers jours à 30% en 2024. Mais « malgré ces progrès, l’alcool reste largement accessible, l’initiation précoce et la consommation épisodique importante demeurant des préoccupations majeures dans certaines régions », note le rapport. Ainsi, 73 % des répondants ont déclaré avoir consommé de l’alcool au moins une fois dans leur vie, tandis que près de la moitié (42 %) ont déclaré avoir bu au cours du mois précédent.

La consommation de cannabis, qui reste la drogue illicite la plus couramment consommée, est également en recul, avec son niveau le plus bas depuis 1995. L’usage actuel global, une consommation au cours des 30 dernières jours, a chuté à 5 % mais l’expérimentation précoce et l’usage à haut risque demeurent alarmants. Si les garçons consomment toujours davantage que les filles, l’écart diminue.

+8 points en 5 ans pour la cigarette électronique

Outre ces risques qui, s’ils diminuent, restent présents, d’autres comportements dangereux ont eux progressé ou émergé. C’est le cas de la cigarette électronique dont l’utilisation a grimpé de14 % en 2019 à 22 % en 2024. « La consommation de cigarettes électroniques a fortement augmenté chez les adolescents, avec des niveaux croissants d’initiation précoce et de consommation quotidienne, suscitant des inquiétudes quant au double usage des cigarettes traditionnelles et électroniques et reflétant une évolution plus large vers d’autres produits à base de nicotine », alerte le rapport.

Réseaux sociaux, jeux d’argent… hausse des comportements problématiques

Les jeux d’argent et de hasard en ligne ont aussi augmenté. 14 % des participants déclarent avoir joué en ligne en 2024, contre 8 % en 2019. Ainsi, « la participation en ligne a fortement augmenté et le comportement à risque en matière de jeux d’argent et de hasard a presque doublé (de 4,7 % en 2019 à 9 % en 2024), avec une augmentation plus prononcée chez les filles », note le rapport.

Concernant les jeux vidéo, « l’enquête ESPAD a révélé que 22 % des élèves pensaient avoir un problème de jeu ». Quant à l’utilisation des réseaux sociaux, « près de la moitié des élèves (47 %) ont déclaré une utilisation problématique (38 % en 2015) ».

Des comportements à risque en hausse chez les filles

Autre fait saillant, une augmentation notable des comportements à risque chez les filles dans plusieurs domaines. Concernant la cigarette électronique, dans 30 pays, les filles (46 %) déclarent une consommation au cours de la vie supérieure à celle des garçons (41 %). Concernant la consommation de médicaments à des fins non médicales, qui s’élève à 14 % en moyenne, les filles signalent systématiquement des taux plus élevés (16 % contre 11 %). Idem pour la consommation de substance inhalée, en hausse chez les filles. Du côté des jeux en ligne, la plus forte hausse des comportements problématiques, concerne là encore les filles. Même chose pour l’utilisation des réseaux sociaux.

L’enquête ESPAD a en outre pour la première fois demandé aux adolescents d’évaluer leur santé mentale, s’appuyant sur l’indice bien-être OMS-5. Globalement, 59 % des élèves ont déclaré un niveau de bien-être supérieur à la moyenne. Les garçons (70 %) ont systématiquement obtenu un score supérieur à celui des filles (49 %) dans tous les pays.