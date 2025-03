Comment atténuer mes cicatrices ?

Les cicatrices peuvent résulter d’une blessure, d’une intervention chirurgicale, d’une acné ou encore d’une brûlure. Si leur apparence peut naturellement s’estomper avec le temps, il existe plusieurs méthodes pour accélérer ce processus. Voici comment les atténuer au mieux.

La première méthode consiste à masser la cicatrice. C’est d’ailleurs ce que les médecins recommandent sur une marque récente, notamment dans les suites d’une opération. Cela favorise la circulation sanguine et réduit la formation de tissu cicatriciel épais. En complément, des vêtements de compression peuvent être utilisés pour réduire l’apparence des cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes (production excessive de tissu cicatriciel). Contrairement aux cicatrices hypertrophiques, les chéloïdes dépassent les limites de la plaie initiale et continuent de croître avec le temps. Un rapport publié en 2014 dans Plastic and Reconstructive Surgery indique que la compression constante peut réduire la taille et l’aspect des cicatrices.

Autre option, les produits à base de silicone. Selon une étude publiée dans The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, les gels et les feuilles de silicone aident à hydrater la peau, à réduire l’inflammation et à améliorer l’apparence des cicatrices en les aplatissant et en les rendant moins visibles.

La vitamine E est réputée pour traiter les cicatrices grâce à ses propriétés antioxydantes et réparatrices. Certaines études suggèrent qu’elle peut améliorer leur apparence, bien que les résultats varient d’une personne à l’autre. Cependant, un article dans The American Journal of Clinical Dermatology souligne que ses effets sont limités.

Enfin, le traitement au laser est souvent utilisé pour traiter les cicatrices plus anciennes et plus profondes, telles que celles causées par l’acné ou une chirurgie. Le laser fractionné, par exemple, cible les couches profondes de la peau pour stimuler la production de collagène, ce qui permet de lisser et d’uniformiser la texture de la peau. Le laser peut aussi être employé pour « poncer » la surface cutanée afin de la rendre plus lisse.

Bien que ces méthodes puissent aider à atténuer l’apparence des cicatrices, il est important de consulter un dermatologue avant de débuter tout traitement.