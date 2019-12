Comment bien préparer votre retraite ?

La fin de votre vie professionnelle approche à grand pas ? Mais la retraite ne signifie pas se mettre en retrait. Elle est aussi source de grands changements. Rythme quotidien, entourage social… comment vous y préparer au mieux ? Et quels réflexes adopter pour une bonne hygiène de vie ?

La retraite professionnelle, oui, mais la retraite sociale non ! En effet dans quelques mois vous n’irez plus au travail et n’aurez donc plus « rendez-vous » chaque matin avec vos collègues ou associés. Rien ne vous empêche de maintenir ces relations issues du boulot. Mais vous pouvez aussi activer votre réseau à vous. Voire vous en créer un nouveau.

Commençons par les questions administratives

De petites astuces peuvent vous aider à anticiper cette nouvelle étape. La Carsat est la structure de référence concernant vos droits à la retraite et le versement de vos prestations mensuelles. Toutes vos déclarations peuvent se faire sur internet. La Carsat vous informera de toutes les démarches à suivre selon votre régime (général, ou affiliés aux régimes spéciaux comme la Mutualité sociale agricole pour les professionnels de l’agriculture ou encore le Régime social des indépendants pour les commerçants et artisans).

Une nouvelle vie sociale ?

Renseignez-vous donc auprès des associations existantes près de chez vous et choisissez l’implication qui vous stimule. En plus du caractère altruiste de votre démarche, cet univers non lucratif permet souvent de tissus des liens avec les autres membres de l’association. Et dans votre vie privée, trouvez l’équilibre entre votre vie amicale, dans votre couple si vous vivez avec quelqu’un et votre rôle de grands-parents si vous avez des petits-enfants. En somme, vivez avec les autres mais n’oubliez pas de penser à vous : de vous accorder du temps libre !

Place maintenant à la prévention et au mode de vie

Autant que possible, pratiquez une activité physique adaptée, celle de votre choix, quand vous serez à le retraite. La marche rapide, l’aquagym, la nage, le vélo, la danse, le jardinage, aller faire ses courses à pied… A ce sujet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de pratiquer au minimum chaque semaine 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée, ou 75 minutes d’intensité soutenue (ou une combinaison de ces deux degrés de pratique). Ainsi, vous améliorez votre santé cardio-respiratoire, osseuse et musculaire. Sans compter les bienfaits pour le moral ! En raffermissant votre corps, vous vous sentez également plus à l’aise avec votre centre de gravité. Sur le long terme, le risque de chute lié à de potentiels déséquilibres diminue.

Le travail va s’arrêter, mais la stimulation cognitive est au programme à la retraite. Lecture, jeux de logique, activités manuelles ou artistiques, instrument de musique… ne lésinez pas sur toutes ces activités en choisissant celles qui vous procurent le plus de plaisir ! Ces dernières stimulent vos capacités de concentration et de mémorisation.

Dans l’assiette, votre appétit peut diminuer légèrement avec l’âge. Mais ce n’est pas obligatoire ! Adaptez au mieux vos apports journaliers à votre rythme de vie. Si vous avez de moins en moins faim, mieux vaut privilégier des aliments plus nutritifs que d’augmenter les quantités. Enfin, ne boudez pas les protéines (viandes, poissons, laits, légumineuses), essentielles à votre bonne santé osseuse et musculaire.

A noter : si vous avez de la chance, votre entreprise propose peut-être des stages de préparation à la retraite en interne. N’hésitez pas à demander à votre responsable si vous pouvez en bénéficier.