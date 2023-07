Comment éviter les infections urinaires cet été ?

Si la cystite n’a pas de saison, l’été semble pourtant particulièrement propice au développement des infections urinaires, particulièrement chez les femmes.

Chaleur, déshydratation, conditions favorables à la prolifération des bactéries… L’été est là, et avec lui des facteurs favorisant les infections urinaires. « Dues à des bactéries, elles touchent plus souvent les femmes que les hommes car leur urètre, le canal qui relie la vessie à l’extérieur, est plus court. L’entrée de bactéries dans la vessie s’en trouve facilitée », rappelle le dictionnaire médical Vidal.

Ces infections urinaires se manifestent par le besoin constant d’uriner, mais les quantités d’urines émises sont très faibles. Celles-ci peuvent être troubles, et dégager une mauvaise odeur. Enfin, le fait d’uriner provoque des sensations de brûlure. « Dans la plupart des cas, les cystites n’entraînent pas de complications. Toutefois, l’infection peut remonter et atteindre le rein. L’apparition de fièvre doit inciter à la vigilance », poursuit le Vidal. Dans ce cas, prenez rendez-vous chez un médecin. En cas de cystite, il prescrira un traitement antibiotique de courte durée (en une seule dose ou sur trois ou cinq jours).

Sous-vêtements en coton

En prévention, et tout particulièrement pendant l’été, il est important de maintenir un bon niveau d’hydratation, car plus vous urinez, moins les germes sont susceptibles de stagner dans votre vessie. C’est pour cette raison qu’il est important de ne pas vous retenir d’uriner, et de vous essuyer de l’avant vers l’arrière afin de ne pas favoriser le déplacement des bactéries intestinales vers les voies urinaires. Et ce tout particulièrement si vous voyagez à l’étranger et êtes victime de la diarrhée du voyageur.

Veillez également à ne pas garder trop longtemps votre maillot de bain humide, car cet environnement est propice au développement des bactéries, tout comme le port de sous-vêtements et vêtements serrés. Préférez les vêtements amples, et des sous-vêtements en coton. Enfin, « urinez rapidement après les rapports sexuels afin d’éliminer en partie les micro-organismes », conseille le Vidal.

A noter : Les petites filles sont particulièrement exposées à la vulvite, une irritation liée au fait que leurs muqueuses vulvaire et vaginale sont plus fines et sensibles. Après un bain de mer ou des jeux dans le sable, rincez les parties intimes de votre enfant à l’eau claire et habillez-la avec un maillot de bain sec et propre.