Comment faire durer mon teint hâlé ?

Si vous avez eu la chance de partir en vacances et commencez déjà à les regretter, il est une astuce qui permet de ne pas sombrer trop tôt dans la nostalgie : conserver ce joli teint hâlé le plus longtemps possible. Voici quelques astuces.

Bien évidemment, vous avez pris toutes les précautions pour protéger votre peau du soleil, surtout si vous avez passé votre été sous les canicules. Ombre et vêtements couvrants aux heures les plus chaudes, protection solaire élevée sous le soleil du matin ou de la fin d’après-midi, quand les UV sont moins nocifs. Résultat ? Un joli teint hâlé que vous souhaitez faire durer jusqu’aux premiers jours de l’automne. C’est tout à fait possible, en suivant ces quelques conseils.

Gommage

A votre retour de vacances, faites peau neuve. N’hésitez pas à effectuer des gommages de votre visage et de votre corps, au moins une fois par semaine, voire deux. S’ils ne sont pas recommandés en période d’exposition solaire (car trop agressifs si votre peau est échauffée), ils sont en revanche tout à fait indiqués pour éliminer les cellules mortes qui ternissent votre teint.

Hydratation

Crème solaire et crème après-soleil après la douche du soir, c’est le combo gagnant pendant les vacances pour maintenir la peau correctement hydratée et éviter son dessèchement. A la rentrée, on ne perd pas les bonnes habitudes : pour éviter la desquamation de la peau, on opte pour un soin à la fois hydratant et nourrissant. L’eau qu’il contient permet d’hydrater l’épiderme et les lipides empêchent son évaporation. Et donc le dessèchement cutané.

Bêta-carotène

Carottes, melons, tomates ou abricots… Profitez-en, ces produits sont encore de saison. Pourquoi les privilégier ? Parce qu’ils sont riches en bêta-carotène, qui permet de lutter contre le vieillissement cutané grâce à son pouvoir antioxydant. N’hésitez pas à les combiner avec des sources de vitamine E (comme les amandes, par exemple) pour renforcer son action. Et bien sûr, hydratez-vous de l’intérieur en continuant à boire beaucoup d’eau !

Trichez un peu

Peut-être avez-vous choisi cet été l’un des multiples produits solaires qui promettent de « prolonger le bronzage ». Si vous trouvez que cet effet ne dure pas assez longtemps, vous pouvez tricher un peu, de la même manière qu’aux premiers beaux jours, lorsque vous trouver votre peau trop pâlotte. Ce produit miracle, c’est bien sûr l’autobronzant. « Ces crèmes et fluides agissent par un phénomène chimique et colorent les cellules mortes à la surface de la peau et ne sont pas dangereux », indique la Société française de dermatologie. « En revanche, ils peuvent êtres révélateurs de points noirs sur le visage ». Veillez également à bien l’appliquer, afin d’éviter les traces disgracieuses quand le « vrai » bronzage commencera à s’estomper.