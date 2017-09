Concerts : du live sans les acouphènes !

Les premières scènes de la fête de la musique ne vont pas tarder à vibrer. Basses, voix, percussions, les décibels vont monter ce soir ! Mais comment protéger vos oreilles et prévenir le risque d’acouphènes en fin de soirée ?

Derrière ses platines, le Dj Bob Sinclar soutient l’association Journée nationale de l’audition (JNA) pour sensibiliser les adeptes de la musique live à l’impact du bruit sur leurs tympans. A l’occasion de la fête de la musique, l’artiste du mix – bien placé pour savoir de quoi il parle – est en effet l’effigie d’une bande-dessinée numérique distribuée gratuitement*.

Des bouchons et du plaisir

En 12 pages pédagogiques, ce support contient des conseils pour limiter le risque d’acouphènes, sifflements pénibles qui peuvent disparaître spontanément ou au contraire devenir chroniques. Ainsi, les vignettes expliquent comment assumer le port de protections auditives sans se soucier du jugement des autres. Elles véhiculent aussi le message que les bouchons d’oreilles n’enlèvent rien au degré de plaisir éprouvé dans la fosse.

« La musique doit rester un plaisir et non la cause d’une lésion auditive irréversible », note le Pr Jean-Luc Puel, président de JNA. Dans l’ère du temps, cette BD est destinée aux nombreux jeunes finissant « leur soirée de concert ou de discothèques avec des acouphènes sévères et même parfois une perte d’audition ». Un support à garder sous le coude alors que la saison des festivals est lancée !

A noter : si vous souhaitez évaluer votre audition en ligne, voici un test proposé sur votre PC, tablette et smartphone ! En cas d’apparition d’acouphènes, le numéro 0 820 222 213 est mis en place pour vous mettre en relation avec un professionnel de santé. Et l’association JNA a prévu un stock de 140 000 paires de bouchons sur l’ensemble des villes et villages en fête pour protéger vos tympans de la montée en pression sonore !

*A travers le pack prévention JNA, le stand de la Mutuelle SMEREP et dans les magasins Subway, Cultura…