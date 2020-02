Coronavirus : plus de 2 000 décès rapportés

La barre des 2 000 décès liés à la contamination par le Covid- 2019 a été franchie. Rapatriements, nouveaux cas, appels aux dons… faisons le point sur cette épidémie considérée depuis près d’un mois comme une « urgence de santé publique de portée internationale ».

Plus de 2 000 décès. A ce jour, le Covid-2019 a infecté plus de 74 000 patients et coûté à la vie à plus de 2 100 personnes dont l’immense majorité en Chine. La mort d’un patient a aussi été confirmée dans 3 autres pays : la France, le Japon et les Philippines. Et ce mercredi 19 février, 500 passagers ont été débarqués du paquebot Diamond Princess, et mis en quarantaine au Japon. Deux patients à bord de ce bateau ont perdu la vie.

Des nouveaux cas en recul ? Selon les autorités chinoises, le nombre de nouvelles contaminations recule, notamment dans les zones extérieures à la zone de Hubei, épicentre de l’épidémie déclarée à Wuhan en décembre. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80% des cas de diagnostic du Covid-2019 sont bénins. En France, on compte à ce jour 12 contaminations dont 4 ayant fait l’objet d’une hospitalisation, 7 sont guéris et 1 cas a entraîné le décès du patient âgé de 80 ans.

Qu’en est-il des rapatriements ? Au total, 4 Français ont contracté le virus à bord du Diamond Princess.

En France, quelques dizaines de personnes vont être rapatriées en fin de semaine de Chine. Ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours et testés deux fois, a expliqué le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, précisant les conditions de ce 4ème vol retour de Français en provenance de Chine. Leur accueil aura lieu dans le Calvados. « Comme pour les trois premiers vols, il ne s’agit que de personnes ne présentant aucun symptôme, il y aura à bord une équipe d’assistance médicale. »

Appel aux dons. Mardi 18 février 2020, l’UNICEF a lancé un appel aux dons de 42,3 millions de dollars (39,5 millions d’euros) pour participer à l’éradication du Covid-2019. « L’objectif immédiat est de réduire la transmission interhumaine, mais aussi d’aider les enfants dans les zones où l’accès aux services essentiels a été interrompu », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l’UNICEF. « Depuis le 29 janvier, UNICEF a acheminé par avion 13 tonnes de fournitures, notamment des combinaisons de protection, des masques, des lunettes et des gants destinés aux agents de santé. D’autres expéditions sont en cours et l’UNICEF pré-positionne des fournitures dans des endroits stratégiques. » Dans les pays en voie de développement, dépourvus de système d’alerte sanitaire (Afrique subsaharienne, Inde, Pakistan…), les mesures de confinement restent très difficiles à mettre en place.