Couple : retrouver le plaisir d’être ensemble…

Le temps passe, la routine s’installe et la distance se crée… avec le risque que le couple se perde. Comment ranimer la flamme avant qu’il ne soit trop tard ? Eléments de réponse.

La vie d’un couple est faite de phases. Et parfois, souligne Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple et présidente du Syndicat national des sexologues cliniciens (SNSC), « l’on peut sentir que l’on s’éloigne voire se perde ». Et sans surprise, la première chose à enclencher reste tout simplement « d’en parler. Comme une façon de dire à l’autre : je veux que cette situation s’arrange ».

Reconnaître les signes

La spécialiste fait référence à cette monotonie qui s’est installée ; un signal fort à écouter. Et si vous tendez un peu l’oreille, vous vous rendrez compte que les signes ne manquent pas :

– « Lorsqu’il y a plus de moments de tension que de périodes agréables », illustre-t-elle ;

– Une libido en berne voire un…. « désintérêt total » ;

– Le fait de ne plus avoir de projets communs. « Lorsque nous avons cette impression que nous ne regardons plus dans le même sens », enchaîne Sandra Saint-Aimé ;

– Ce sentiment que « la simple présence de l’autre nous agace, voire nous dérange »…

Se remettre en question

Autant de signaux qui invitent à l’urgence de se reconnecter. « Et pour cela, il faut être deux », relance la présidente du SNSC. Ce qui signifie que les deux membres du couple doivent s’interroger sur « un, ce qu’ils ressentent sur le plan des sentiments. Par exemple de la tristesse, de la déception, de la frustration, etc. Et deux, sur ce qu’il ou elle se sent en capacité de faire pour améliorer la situation ».

« Créer de nouvelles émotions »

A ses yeux, « l’idée reste de créer de nouvelles activités susceptibles de permettre de partager des moments différents. Car il ne faut pas rester dans l’habitude et cette routine qui a dévasté le couple ». Donc créer de nouvelles émotions et pour cela rien de mieux que d’aller vers de la nouveauté, « pour se reconnecter émotionnellement, sensuellement et érotiquement ».

Des attentions du quotidien

Elle prône des jeux pour « recréer du désir, se faire quelques confidences sur ce que l’on aimerait partager. Lesquelles pourraient être rédigées sur un mot glissé sous l’oreiller ou à côté de l’assiette du dîner ». De la simplicité donc comme le fait en vrac, « de poser une bougie sur la table, offrir un bouquet de fleur cueillis, se masser, déguster un plat les yeux bandés… » Un voyage lointain ? Pas forcément : « l’idée est de se reconnecter au quotidien. Un voyage peut vous offrir une parenthèse enchantée et une bouffée d’oxygène, avant de revenir au quotidien… »

Le smartphone, out !

Un dernier point à rappeler : Sandra Saint-Aimé recommande de supprimer toutes les barrières à une communication fluide, au sein du couple. Au premier rang des accusés : la télévision en mangeant et bien sûr le smartphone lors des moments à deux : au dîner, au lit, au restaurant….