Covid-19 : des atteintes cérébrales proches des maladies d’Alzheimer et de Parkinson

Dans un grand nombre de décès liés à la Covid-19, l’autopsie a révélé une inflammation cérébrale similaire à celle observée chez les patients ayant perdu la vie des suites de la maladie d’Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Explications.

Du fait de syndrome respiratoire aiguë dont souffrent les patients décédés de la Covid-19, les poumons sont considérés comme les organes les plus impactés par la maladie. Mais le cerveau serait aussi le siège d’altérations.

Pour préciser ce point, des chercheurs britanniques* et allemands** ont analysé les résultats d’autopsie de 8 patients décédés de la Covid-19. Résultat, comparés au groupe contrôle***, « les patients décédés de la Covid-19 ont révélé des marqueurs moléculaires associés à une inflammation », décrit le Pr Tony Wyss-Coray, principal auteur de l’étude.

Cette observation explique les raisons pour lesquelles les patients présentant des formes graves de Covid-19 peuvent rapporter des symptômes d’ordre neurologique. « Dans le détail, un tiers des patients hospitalisés après avoir contracté le SARS-CoV-2 souffrent de troubles de la pensée, d’épisodes d’oublis récurrents, de difficultés à se concentrer et de dépression. »

Séquencer l’ARN

Cette inflammation est aussi typique des pathologies neurodégénératives que sont les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Comment l’expliquer ? Pour en savoir plus, l’équipe du Pr Wyss-Coray a tenté de trouver des traces de SARS-CoV-2 dans le cerveau. « Un point compliqué sachant que cette opération expose fortement les spécialistes à une contamination. »

Les chercheurs ont donc utilisé une autre technique : le séquençage génétique ARN à partir de 65 309 autopsies réalisées auprès de patients décédés de la Covid-19. Comparés au groupe contrôle, les gènes des patients décédés de la Covid-19 exprimaient en grande majorité la marque d’une inflammation neurologique. « Des signes de détresse cérébrale ont été repérés dans les neurones du cortex cérébral, zone impliquée dans les processus de prise de décision, la mémoire et les capacités de raisonnement mathématique. » Et un déséquilibre entre ces neurones inhibiteurs et excitateurs a été rapporté, comme c’est le cas chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

A noter : dans les cas de Covid longs, des perturbations neurologiques et cognitives sont également décrites.

*Stanford School of Medicine

**Saarland University in Germany

***compose de 14 cerveaux de patients décédées d’une cause autre que la Covid-19