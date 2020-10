Covid-19 : le groupe sanguin, un facteur de vulnérabilité ?

Une nouvelle étude met en évidence une vulnérabilité à la Covid-19 en fonction du groupe sanguin. Les personnes du groupe « O » seraient moins exposées à un risque de contamination, celles des groupes « A » et « AB » seraient les plus concernées par un risque d’infection mais aussi de complications.

Selon deux études récemment publiées dans le journal Blood Advances, les personnes des groupes sanguins « A » et « AB » seraient plus à même de contracter le SARS-CoV-2, et de souffrir de graves complications en cas de contamination. En revanche, les personnes du groupe « O » présenteraient moins de risque d’être positif à la Covid-19, et de « souffrir de complications sévères en cas de contamination », détaille le Pr Torben Barington*.

Dans la première étude, les scientifiques ont comparé les données de 473 000 patients danois testés à la Covid-19. Un groupe contrôle de 2,2 millions de personnes a été formé dans la population générale. Résultats, « une petite part des volontaires positifs appartenaient au groupe O, davantage étaient du groupe A, B ou AB».

Dans la seconde étude, les chercheurs ont analysé les dossiers de 95 patients ayant présenté une forme sévère de Covid-19, tous hospitalisés à Vancouver (Canada). Les patients du groupe A et AB ont eu davantage recours à la ventilation assistée. Une observation « suggérant une incidence plus élevée de la dégradation de la fonction pulmonaire». Enfin, le recours à la dialyse et donc le nombre de cas d’insuffisances rénales étaient aussi plus importants dans les groupes A et AB.

La question est maintenant de savoir pour quelles raisons les groupes sanguins peuvent influer sur l’évolution du SARS-CoV-2 dans l’organisme. Un point mis en avant alors que les scientifiques se démènent aujourd’hui sans relâche pour découvrir les facteurs de risque liés à la Covid-19 et mettre au point des thérapeutiques efficientes.

* Odense University Hospital and the University of Southern Denmark