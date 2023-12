Covid-19 : un premier cas de paralysie des cordes vocales chez une adolescente

L'infection par le Covid-19 a provoqué une paralysie des cordes vocales chez une adolescente. Une complication déjà observée chez l’adulte mais c’est une première chez une patiente si jeune.

Le Massachusetts General Hospital de Boston (Etats Unis) a admis aux urgences une adolescente de 15 ans qui souffrait d’une détresse respiratoire. Elle avait été testée positive au Covid-19 neuf jours auparavant et ne présentait aucun antécédent. Une laryngoscopie a révélé une paralyse bilatérale des cordes vocales. Du jamais vu à ce jour dans la population adolescente.

Le cas a été décrit dans un article publié dans la revue Pediatrics, le 19 décembre. « Qu’une jeune lycéenne, en bonne santé et dynamique, perde soudainement l’usage de l’un de ses nerfs crâniens au point de ne plus pouvoir respirer est très inhabituel », précise dans un communiqué de presse Christopher Hartnick, auteur principal de l’article et chef du service d’oto-rhino-laryngologie pédiatrique au Mass Eye and Ear (Boston).

Après une batterie complète d’examens, les médecins ont d’abord pris en charge l’adolescente avec une thérapie basée sur des exercices d’orthophonie, mais qui n’a pas fonctionné. En revanche, la trachéotomie, « une ouverture créée chirurgicalement dans la trachée [a eu pour effet de] soulager les difficultés respiratoires de la patiente. Celle-ci est restée dépendante de la trachéotomie pendant plus de 13 mois après le traitement initial, ce qui suggère que ce type de complication nerveuse peut ne pas être temporaire ».

Une complication à envisager

Comment expliquer un tel symptôme ? Il pourrait s’agir d’une complication du système nerveux, qui s’ajoute à toutes les complications neurologiques du Covid-19 repérées chez l’enfant et l’adulte (vertiges, céphalées, perte du goût et/ou de l’odorat, troubles de l’attention, syndrome de Guillain-Barré…).

Étant donné sa gravité et « la fréquence du virus chez les enfants, cette nouvelle complication possible devrait être envisagée chez tout enfant présentant des troubles de la respiration, de la parole ou de la déglutition après un diagnostic récent de Covid-19 », déclare le Dr Danielle Reny Larrow, du service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou du Mass Eye and Ear, et première autrice de l’étude. « C’est d’autant plus important que de telles plaintes pourraient être facilement attribuées à des diagnostics plus courants tels que l’asthme. »