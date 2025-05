Cystites à répétition : quand penser au cancer de la vessie ?

Les symptômes de la cystite ressemblent à ceux du cancer de la vessie. Chez les personnes à risque, les infections urinaires à répétition, qu’on ne parvient pas à soigner, doivent pousser à consulter un spécialiste. Explications.

Chaque année, le cancer de la vessie touche 14 000 personnes en France. Avec près de 5 000 décès par an, le pronostic est sombre lorsqu’il est diagnostiqué à un stade avancé mais de très bon pronostic s’il est détecté précocement. Le mois de mai est celui de la sensibilisation au cancer de la vessie. A cette occasion l’Association française d’urologie alerte sur le tout premier symptôme, qui doit conduire à consulter : la présence de sang visible dans les urines.

S’il est 4 fois plus fréquents chez l’homme que chez la femme, le cancer de la vessie est généralement plus grave chez cette dernière. Pourquoi ? « Il est souvent diagnostiqué à un stade plus avancé car la symptomatologie liée au cancer de la vessie fait malheureusement penser aux symptômes de la cystite, une infection assez classique et banale chez la femme », explique le Dr. Benjamin Pradère, urologue, lors d’une conférence de presse organisée mardi 29 avril par l’Association française d’urologie. En effet, une femme sur deux connaîtra, au cours de sa vie, au moins un épisode de cystite. Chaque année en France, une femme sur dix est atteinte de cystite, et 20 % d’entre elles récidiveront, selon les chiffres avancés par Ameli.fr. Cette infection localisée à la vessie est en outre beaucoup plus fréquente chez la femme du fait de la faible longueur de son urètre.

Cancer, cystite, mêmes symptômes

Le premier symptôme qui doit évoquer le cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines (hématurie), or ce symptôme se retrouve aussi dans la cystite. Tout comme les brûlures ou les douleurs en urinant ou encore le besoin fréquent d’uriner. Dans ce contexte, comment faire la différence entre un cancer de la vessie et une cystite ? « Il n’y a aucun moyen de le faire à part être examiné par son médecin. Il pourra si nécessaire demander des examens supplémentaires ou adresser la patiente à un urologue », poursuit Benjamin Pradère.

Dans le cadre d’une cystite simple, les pharmaciens sont désormais habilités, sans ordonnance, à délivrer l’antibiotique adapté, mais la présence de sang dans les urines est un signal d’alerte fort. « Quand on a du sang dans les urines, il ne faut pas se poser de question et aller au moins voir son médecin traitant. Dans la plupart des cas, il s’agit bien sûr d’une infection de la vessie. » De même, si la femme présente un risque de cancer de la vessie – si elle a fumé ou fume ou a été exposée professionnellement à certaines substances, et qu’elle souffre de cystites à répétition – ou cystites qu’on ne parvient pas à guérir, il est nécessaire de voir un urologue.