Dermatologie : comment prendre soin de la peau de nos enfants et adolescents ?

Pour tout savoir sur la peau des jeunes et les maladies cutanées qui les touchent, la Fédération Française de la Peau, qui rassemble 26 associations de patients concernés par des maladies dermatologiques, publie deux nouvelles brochures gratuites. Objectif : renforcer l’éducation à la santé cutanée et changer le regard porté sur les enfants et les adolescents atteints d’une maladie de peau.

La Fédération française de la peau – 26 associations de patients concernés par des maladies cutanées – publie deux nouvelles brochures à destination des enfants et des adolescents, avec le soutien scientifique de la Société Française de Dermatologie. Disponibles gratuitement en PDF, sur le site francepeau.com, la fédération entend, grâce à ces deux guides, sensibiliser les jeunes à l’importance de prendre soin de leur peau, les aider à comprendre ce qu’est une maladie de peau et envoyer un message de tolérance quant à ces maladies, qui peuvent nuire à l’estime de soi.

Répondre à de nombreuses questions

Ces publications pédagogiques répondent dans un langage simple et accessible, à de nombreuses questions. Parmi lesquelles : Quelles sont les maladies les plus fréquentes ? Quel est l’aspect d’un psoriasis, de l’eczéma, du vitiligo ou d’une maladie de Verneuil ? Comment éviter d’attraper une maladie contagieuse comme la varicelle, la gale, ou les verrues ? Qu’est-ce qu’une maladie rare de la peau (ichtyose, épidermolyse bulleuse, xeroderma pigmentosum), avec quelles conséquences au quotidien ? Que vivent les personnes concernées ? Comment protéger ma peau toute l’année ? Quand consulter un médecin – un dermatologue – est un point abordé dans chacun des guides, qui portent tous deux le nom « Ma peau, j’en prends soin ! ».

Par exemple, on apprend dans le guide destiné aux adolescents que des boutons ou des plaques présents depuis plusieurs semaines, des démangeaisons intenses ou continues, des taches qui changent d’aspect ou apparaissent soudainement doivent inciter le jeune à consulter un médecin. Tout comme une peau qui saigne, qui suinte ou qui fait mal, voire des complexes importants liés à l’aspect de la peau.

Et dans la brochure destinée aux enfants, les maladies rares sont expliquées ainsi : « même si elles sont peu connues, elles existent, et des enfants comme toi peuvent en être atteints. Ce n’est pas contagieux, et ce n’est pas leur faute ! ».

Des documents nécessaires, pédagogiques, à télécharger sans plus tarder !