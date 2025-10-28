Psoriasis : une maladie de peau associée à plusieurs autres pathologies

A l’occasion de la journée mondiale du psoriasis, mercredi 29 octobre, l’association France psoriasis met en lumière les maladies associées à cette maladie de la peau. Le psoriasis n’est pas une maladie cutanée isolée puisque 70 % des patients ont souffert ou souffrent d'au moins une comorbidité.

En France, près de 2,4 millions de personnes souffriraient de psoriasis, selon l’association France Psoriasis. Maladie inflammatoire chronique de la peau, le psoriasis est souvent associé à des pathologies variées, bien plus fréquentes chez les patients atteints que dans la population générale.

France Psoriasis a choisi d’en faire le thème de sa prochaine campagne de sensibilisation baptisée : « Non, le psoriasis n’est pas qu’une maladie de peau, souvent des comorbidités y sont associées ». Lancée à l’occasion de la journée mondiale du psoriasis mercredi 29 octobre, la campagne débute avec la publication des résultats d’un sondage* Opinion Way concernant les maladies associées au psoriasis. Ils mettent en lumière la méconnaissance du grand public mais aussi celles des patients eux-mêmes sur cette problématique.

Quelles sont les maladies associées au psoriasis ?

Si 66 % des personnes atteintes et 62 % des Français savent que le psoriasis peut être associé à d’autres maladies, peu d’entre eux savent de quelles maladies il s’agit. Ces maladies, quelles sont-elles ?

les rhumatismes psoriasiques (15 à 30 % des patients selon les études) ;

l’hypertension artérielle ;

les troubles cardiovasculaires (AVC, ischémie, angine de poitrine, sténose, athérosclérose, athérome) ;

les MICI (maladie inflammatoire chronique de l’intestin) ;

l’obésité (IMC > 35) ;

le diabète de type 2 ;

la dépression ou l’anxiété ;

les atteintes ophtalmologiques.

70 % des patients concernés par des maladies associées

Le grand public et les patients eux-mêmes identifient moins de 2 sur 10 maladies associées. Selon le sondage, le nombre de personnes souffrant de psoriasis et qui seraient touchées par l’une de ces comorbidités est estimé par les Français à une sur deux. En réalité, 70 % des personnes qui souffrent de psoriasis ont également souffert ou souffrent d’au moins une comorbidité. Ainsi, si 75 % des patients font bien le lien entre psoriasis et la dépression ou l’anxiété dont ils souffrent, ils ne sont que 44 % à identifier ce lien avec leur diabète, 42 % pour l’obésité (42 %), 28 % pour l’uvéite (28 %), 28 % pour l’hypertension artérielle.

Un manque d’informations

Les patients qui souffrent de psoriasis et de maladies associées estiment que les professionnels de santé les identifient mal (80 %) et ressentent un manque de reconnaissance et de coordination de la part des professionnels de santé (65 %). « Pour les répondants ayant connaissance de cette maladie associée, les difficultés rencontrées sont multiples, avec principalement le fait de trouver un traitement pour 50 % d’entre eux, mais aussi en général, le manque d’informations sur ces comorbidités pour 39 %. Plus de la moitié des patients souhaiterait avoir une prise en compte globale de l’ensemble de leurs symptômes (53 %) et presque la moitié souhaiterait, tout simplement, être mieux informée sur les maladies associées », ajoute l’association France psoriasis.

Pour Reso-dermatologie, les maladies métaboliques, fréquentes chez les patients atteints de psoriasis, devraient être systématiquement recherchées par les praticiens. Un « syndrome métabolique non traité expose à un fort risque de complications cardiovasculaires (accident vasculaire cérébral et infarctus du myocarde 2 à 3 fois plus fréquents) et au diabète de type 2, 3 à 9 fois plus fréquent », avance le réseau d’experts.

Des maladies qui pèsent sur le moral des patients

Ces maladies pèsent lourdement sur le moral des personnes atteintes de psoriasis, une maladie qui, même sans comorbidité, impacte significativement la santé mentale et la vie sociale des malades. Ainsi, 60 % des répondants atteints de comorbidités se sentent fatigués mentalement et émotionnellement. La moitié d’entre eux se sent angoissée et déprimée. Ils ressentent une charge mentale importante et se sentent dépassés par la gestion de ces maladies. Et pour 60 % des patients, la maladie est aggravée par le stress et vice-versa.

Selon reso-dermatologie.fr, il est important de dépister et traiter ces comorbidités. « Ces traitements évitent les complications inhérentes à ces pathologies mais aussi améliorent le psoriasis car globalement une meilleure hygiène de vie va de pair avec une réduction de la virulence du psoriasis », note le réseau d’experts.

*Etude Opinion Way menée pour France Psoriasis du 10 au 17 juin et du 11 au 19 juin 2025, auprès de 504 patients souffrant de psoriasis ainsi que de 1002 répondants représentatifs de la population Française.