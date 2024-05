Diabète : le pancréas bio-artificiel avance à grands pas

Source : Suivi du symposium du 20 mars 24 « La thérapie cellulaire du diabète : après l’allogreffe d’îlots pancréatiques » au congrès de la Société francophone du diabète (Toulouse, 20-23 mars 2024) ; Soon-Shiong P, Heintz RE, Merideth N, et al. Insulin independence in a type 1 diabetic patient after encapsulated islet transplantation. Lancet. 1994 Apr 16;343(8903):950-1; Tremmel DM, Sackett SD, Feeney AK, et al. A human pancreatic ECM hydrogel optimized for 3-D modeling of the islet microenvironment. Sci Rep. 2022 May 3;12(1):7188; Syed F, Bugliani M, Novelli M, et al. Conformal coating by multilayer nano-encapsulation for the protection of human pancreatic islets: In-vitro and in-vivo studies. Nanomedicine. 2018 Oct;14(7):2191-2203; Shapiro AMJ, Thompson D, Donner TW, et al. Insulin expression and C-peptide in type 1 diabetes subjects implanted with stem cell-derived pancreatic endoderm cells in an encapsulation device. Cell Rep Med. 2021 Dec 2;2(12):100466.