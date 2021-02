Est-il mauvais pour la santé de dormir nu ?

En pyjama, en nuisette ou en simple sous-vêtements, certains aiment dormir habillés. D’autres préfèrent rester en tenue d’Eve ou d’Adam durant la nuit. La pudeur, la température ambiante, la recherche de confort ou de sensualité entrent en ligne de compte. Mais est-ce bon ou mauvais pour la santé ?

Pour bien dormir, les experts sont formels : la chambre doit être régulièrement aérée et sa température doit être comprise entre 18 et 19 degrés. Mais aucune donnée scientifique ne permet de dire si la nudité impacte ou non la qualité du sommeil. A chacun donc d’adopter la tenue dans laquelle il se sent le plus à l’aise.

Là où la tenue nocturne peut avoir un effet, c’est sur la fertilité masculine. Différents travaux avaient déjà montré les méfaits du port de sous-vêtements trop serrés. Une étude, menée sur 500 hommes par l’Université de Stanford et par l’Institut National de la Santé de l’enfant et du Développement Humain du Maryland, le confirme : dormir nu améliore la qualité des spermatozoïdes et augmente les chances de conception.

Côté femmes, s’il est désormais établi que le port de soutien-gorge avec armatures n’augmente pas le risque de cancer du sein, le garder la nuit présente peu d’intérêt. En tout cas, cela n’empêchera pas les tissus de se distendre au fil des ans et les seins de se relâcher.

Et concernant la santé sexuelle ? Impossible d’édicter une règle commune à tous les couples. Les contacts peau à peau éveillent la sensualité. Mais pour beaucoup, la vision d’un corps vêtu d’une nuisette ou d’un boxer est tout aussi érotique que celle d’un corps nu.