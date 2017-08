L’éviction du gluten doit être réservée aux patients souffrant d’une maladie cœliaque ! Si ce n’est pas le cas, ce type de régime n’a non seulement aucun intérêt, mais en plus il augmente le risque cardiovasculaire, comme le rappellent des médecins américains.

Le Dr Andrew Chan et son équipe de la Harvard Medical School de Boston (Massachussetts) ont travaillé à partir des données issues de deux vastes études prospectives conduites aux Etats-Unis depuis 1976, la Nurses’ Health Study et la Health Professionals Study. Soit un total de 64 000 femmes et 45 000 hommes, suivis sur une période de 26 ans !

Près de 6 600 cas de maladies cardiovasculaires ont été recensés au cours de ce suivi. L’analyse montre que le risque de maladie coronarienne est significativement plus faible (de 13%) chez ceux qui consomment le plus de gluten par rapport à ceux qui en consomment le moins. En fait le gluten ne semble pas directement impliqué mais ces résultats s’expliqueraient par les déséquilibres alimentaires induits par l’exclusion du gluten. Supprimer les aliments contenant du blé conduit à se priver d’aliments riches en céréales complètes, lesquelles exercent plutôt un effet protecteur sur le cœur et les vaisseaux… Ce travail vient donc compléter une étude récente selon laquelle le fait de ne pas consommer de gluten – sans être atteints intolérant– augmentait aussi le risque de diabète. Pour les auteurs, « la suppression du gluten de son alimentation lorsque l’on ne souffre pas de maladie cœliaque doit donc être découragée ».

Une question de gliadine

Rappelons que la maladie cœliaque est une affection chronique inflammatoire de l’intestin grêle. Elle se déclare après l’absorption d’aliments contenant du gluten (à base de blé, d’orge ou de seigle, comme les pâtes, le pain, les biscuits…) chez des personnes supportant mal une protéine : la gliadine. Le système immunitaire réagit en produisant divers anticorps, ce qui altère la digestion. Et à terme, entraîne des lésions de la paroi intérieure de l’intestin. Son éviction doit donc être réservée aux seuls patients !