Epidémie de grippe : une faible efficacité du vaccin chez les 65 ans et plus

Alors que le virus de la grippe circule toujours à des niveaux très intenses, Santé publique France a publié mercredi 29 janvier les premières estimations concernant l’efficacité du vaccin. Elle atteint seulement 31 % chez les 65 ans et plus, pourtant les plus à risque de forme grave de la maladie. Comment peut-on expliquer ce faible niveau d’efficacité ?

Alors que le 14 janvier dernier, le ministre de la Santé Yannick Neuder annonçait un pic de l’épidémie de grippe d’ici à une dizaine de jours, celle-ci s’est encore intensifiée au cours de la semaine du 20 au 26 janvier. Dans son bulletin hebdomadaire, publié mercredi 29 janvier, Santé publique France note une forte intensification de l’épidémie dans l’Hexagone, une hausse des indicateurs dans toutes les classes d’âge – en ville ou à l’hôpital – avec une activité exceptionnellement élevée chez les enfants. En outre, à l’hôpital, les indicateurs repartent à la hausse chez les adultes. Concernant les décès, la grippe est mentionnée dans 7,1 % des certificats électroniques, à un niveau stable mais très élevé, au-dessus des pics des années précédentes.

46 % d’efficacité chez les publics cibles

Si la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger du virus notamment des formes graves, la couverture vaccinale était estimée, au 31 décembre, à 49,8 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et à 22,7 % chez celles âgées de moins de 65 ans à risque de grippe sévère. Ce sont des niveaux inférieurs à la saison 2023-2024.

Quid de l’efficacité du vaccin utilisé cette saison hivernale ? Selon les premières estimations produites par le réseau Sentinelles à partir des données en médecine de ville, l’efficacité du vaccin est modérée, estimée à 46 % en moyenne pour les groupes à risque ciblés par la campagne de vaccination. Elle est encore moindre chez les 65 ans et plus avec une estimation à seulement 31 %. Cette classe d’âge est pourtant particulièrement vulnérable face au virus. Selon les chiffres de Santé publique France, les 65 ans et plus représentaient 58 % des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal lors de la semaine 04 de 2025.

Pour pallier la faible efficacité du vaccin, les autorités sanitaires insistent sur l’importance des gestes barrières, primordiaux « pour contribuer à limiter la circulation des virus respiratoires, y compris chez les personnes les plus à risque de formes graves : le lavage des mains, l’aération des pièces et le port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles ».

Pourquoi le vaccin est-il si peu efficace chez les 65 ans et plus ?

On apprenait le 23 avril 2024, en pleine préparation de la campagne 2024/2025 contre la grippe saisonnière, le retrait du marché du vaccin Efuelda®, commercialisé par les laboratoires Sanofi. Dans un communiqué, la Direction générale de la Santé se voulait rassurante : « cette décision n’affectera pas l’approvisionnement en vaccins antigrippaux, le laboratoire s’étant engagé à remplacer intégralement les précommandes du vaccin Efluelda® par le vaccin VaxigripTetra® ».

Toutefois, le second vaut-il le premier ? Efuelda® est un vaccin quadrivalent recommandé en 2020 pour les 60 ans et plus et pris en charge par l’Assurance maladie à partir de 65 ans. On le sait, la vaccination contre la grippe saisonnière réduit le risque d’hospitalisation toutes causes confondues et la mortalité d’environ 35 %. « Mais son efficacité varie selon les saisons et peut décliner en quelques mois, surtout chez les personnes âgées les plus vulnérables », explique l’Académie nationale de médecine publié le 15 mai. « Pour surmonter l’altération des réponses vaccinales liée à l’immunosénescence (la perte d’efficacité du système immunitaire liée à l’âge), une méthode consiste à augmenter les doses d’antigènes administrées afin d’activer un plus grand nombre de cellules dendritiques présentatrices d’antigène et entraîner ainsi une stimulation accrue des lymphocytes T et B ». Soit la méthode utilisée pour la fabrication du vaccin Efluelda®.

Un vaccin bien toléré et plus immunogène

Concrètement, ce vaccin contient 60 µg d’hémagglutinine de 4 souches virales, A/Victoria/4897/2022 (H1N1), A/Darwin/9/2021 (H3N2), B/Austria/1359417/2021 et B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata) – seule les trois premières circulent actuellement. Comparée aux formulations dose standard, qui contiennent 15 µg d’hémagglutinine par souche virale, « la formulation à haute dose est aussi bien tolérée mais plus immunogène chez les personnes âgées et les immunodéprimés ». Ce vaccin offrait une meilleure protection contre les risques de forme grave et d’hospitalisation liés à la grippe chez ces personnes.

A la suite retrait du marché français d’Efluelda®, l’Académie de médecine réagissait ainsi : « cette annonce regrettable compromet l’efficacité de la prochaine campagne vaccinale chez les personnes âgées ».