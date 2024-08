Erythritol : cet édulcorant artificiel qui augmente les risques cardiovasculaires

L’erythrtiol, largement utilisé comme substitut au sucre dans les produits transformés, pourrait accroître le risque de thrombose selon une récente étude. Explications.

Avec son pouvoir sucrant, l’érythritol est un édulcorant naturel qui contient très peu de calories et est très souvent utilisés dans les préparations industrielles comme substitut au sucre. Mais les résultats d’une étude menée par des chercheurs de la Cleveland Clinic (Etats-Unis) et publiée le 8 août dans la revue Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology pourrait changer la donne.

Ce travail a été conduit auprès de 20 volontaires sains. « Après une prise de sang après un jeûne nocturne, ceux-ci ont consommé de l’eau mélangée à 30 g d’érythritol (comparable à la dose contenue dans un soda ou un produit de boulangerie artificiellement sucré) ou à 30 g de glucose. Ils étaient 10 par groupe, d’un âge moyen de 30 ans dans chaque groupe. Une nouvelle prise de sang a été effectuée après 30 minutes et les taux plasmatiques d’érythritol ont été évalués, ainsi que plusieurs indicateurs de la fonction plaquettaire », explique la Cleveland clinic dans un communiqué.

Plaidoyer pour une réévaluation de l’érythritol

Résultat : les mesures de l’agrégation plaquettaire ont montré une augmentation « frappante » après l’ingestion d’érythritol mais n’ont pas changé après la consommation de glucose. Et les mesures de libération des granules denses plaquettaires et des granules alpha – à l’intérieur des plaquettes, les granules renferment des protéines et d’autres substances chimiques primordiales au bon fonctionnement des plaquettes – ont montré des augmentations significatives après l’ingestion d’érythritol mais n’ont pas changé après la consommation de glucose.

Cette étude confirme une précédente étude publiée dans la revue Nature. Celle-ci avait notamment révélé que :

Les patients à risque cardiovasculaire présentant des taux plasmatiques élevés d’érythritol étaient environ deux fois plus susceptibles de subir un événement cardiaque majeur au cours des trois années suivantes que les patients similaires présentant de faibles taux d’érythritol ;

L’ajout, en laboratoire, d’érythritol dans le sang pour atteindre les concentrations observées chez ces patients avait entraîné une augmentation de l’agrégation et de l’adhésion des plaquettes ;

Chez l’animal présentant des lésions artérielles, l’augmentation des taux d’érythritol a entraîné une accélération de la formation de caillots.

« De nombreux établissements et spécialistes recommandent systématiquement aux personnes à haut risque cardiovasculaire (obésité, diabète ou syndrome métabolique) de consommer des aliments contenant des substituts de sucre plutôt que du sucre », explique l’auteur principal de l’étude, le Pr. Stanley Hazen. « Il nous incombe de veiller à ne pas provoquer involontairement d’effets indésirables avec ces conseils. » Selon les auteurs de l’étude, cette hausse de la réactivité plaquettaire, et le risque de thrombose associé, doit mener à une réévaluation de l’érythritol.