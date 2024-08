Fréquence des selles : combien de fois faut-il aller aux toilettes chaque jour ?

Une étude menée par l'Institute for Systems Biology à Seattle révèle que la fréquence des selles pourrait être un indicateur crucial de la santé à long terme. Selon les chercheurs, il convient de se rendre une à deux fois par jour aux toilettes.

Une étude publiée dans Cell Reports Medicine révèle que la fréquence des selles peut produire un effet sur la santé à long terme. En recrutant 1 400 adultes en bonne santé, l’équipe a classé la fréquence des selles en quatre catégories : constipation (une ou deux selles par semaine), normale-basse (entre trois et six selles par semaine), normale-élevée (entre une et trois selles par jour) et diarrhée.

« Des recherches antérieures ont montré que la fréquence des selles peut avoir un impact important sur le fonctionnement de l’écosystème intestinal », a déclaré Johannes Johnson-Martinez, auteur principal de l’étude. « Plus précisément, si les selles restent trop longtemps dans l’intestin, les microbes utilisent toutes les fibres alimentaires disponibles, qu’ils fermentent en acides gras à chaîne courte bénéfiques. Ensuite, l’écosystème passe à la fermentation des protéines, ce qui produit plusieurs toxines qui peuvent se frayer un chemin dans la circulation sanguine. »

1 à 2 fois par jour

L’étude a révélé que la composition du microbiote intestinal est fortement liée à la fréquence des selles. Les bactéries bénéfiques semblent prospérer chez les personnes qui vont à la selle une à deux fois par jour.

De plus, la recherche a mis en évidence des liens entre la fréquence des selles et certains marqueurs de santé. Par exemple, des niveaux élevés de toxines d’origine microbienne, associées à des lésions rénales, ont été observés chez les personnes souffrant de constipation.

L’étude suggère enfin des liens entre la fréquence des selles et la santé mentale, notamment l’anxiété et la dépression.

« Ces résultats soulignent l’importance de maintenir une fréquence de selles régulière pour optimiser la santé globale », insistent les auteurs. « Une alimentation riche en fibres, une bonne hydratation et un exercice régulier semblent favoriser une fréquence de selles idéale. »

A noter : L’âge, le sexe et l’indice de masse corporelle (IMC) semblent associés à la fréquence des selles. Les personnes plus jeunes, les femmes et celles ayant un IMC plus faible ont tendance à se rendre moins souvent aux toilettes.