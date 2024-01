Gouttières d’alignement dentaire : attention aux produits vendus sur Internet

Un sourire éclatant à des tarifs concurrentiels. La popularité des gouttières d'alignement vendues sur internet inquiète la Fédération française d’orthodontie, qui prévient : utiliser ces produits sans suivi médical expose à des risques pour la dentition et la santé en général.

Les gouttières, également appelées aligneurs, sont des appareils en plastique transparent portés sur les dents et changés régulièrement pour parvenir à l’alignement de la dentition. Ils ne sont pas adaptés à tous les cas, loin s’en faut, et sont généralement réservés à la dentition définitive.

Que pensent les Français de l’alignement dentaire ?

Ces derniers mois, des structures commerciales vendent en ligne des aligneurs dentaires directement aux particuliers, à coups de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Lors des Journées de l’Orthodontie 2023, la Fédération française d’orthodontie (FFO) a dévoilé les conclusions de son enquête Ipsos sur ce sujet : 13 % des Français et 22 % des 25-34 ans ont déjà utilisé des aligneurs dentaires (sur internet et en cabinet). L’orthodontiste et le chirurgien-dentiste demeurent les principaux référents, puisque 93 % ont été suivis par l’un de ces professionnels en cabinet. Si 42 % des Français se disent intéressés par ce traitement orthodontique, les plus jeunes sont les plus enthousiastes : 64 % des 25-34 ans. Chiffre rassurant, 88 % de ces derniers demanderaient conseils avant tout à un orthodontiste. 46 % des répondants ont néanmoins hésité à faire appel à des services en ligne.

Par ailleurs, tous âges confondus, 70 % des personnes interrogées considèrent l’orthodontie principalement comme un traitement esthétique, avec une connaissance limitée sur la façon dont ces traitements fonctionnent réellement. Par exemple, seulement 30 % savent que les aligneurs dentaires ne conviennent pas à tous les problèmes bucco-dentaires.

Un examen clinique et radiographique en amont

Selon le Dr David Couchat, orthodontiste (Marseille) en charge de la commission de la communication de la FFO, « l’utilisation d’un dispositif d’alignement peut garantir sécurité et efficacité uniquement lorsqu’elle est fondée sur un examen clinique et radiographique initial, suivi d’une réévaluation régulière effectuée par un professionnel des soins dentaires. »

En ce qui concerne la mise en place des gouttières d’alignement, elle nécessite une phase préparatoire réalisée par un chirurgien-dentiste ou un orthodontiste, dont la prise d’empreintes dentaires, etc. Dans la pratique, certaines entreprises commerciales demandent à leurs clients de consulter un dentiste partenaire qui prendra les empreintes avant de fabriquer la gouttière. D’autres se contentent de fournir au client un kit pour qu’il s’en charge lui-même (une poudre pour moulage à base d’alginate de calcium à diluer dans de l’eau).

Quels risques en l’absence de suivi par un professionnel ?

Les traitements orthodontiques, y compris l’utilisation d’aligneurs, améliorent certaines fonctions telles que la mastication, la déglutition, la respiration et l’élocution. L’alignement dentaire, et donc le beau sourire, n’est qu’une conséquence positive d’une occlusion dentaire correcte. Mais la FFO avertit : une correction inappropriée réalisée soi-même peut entraîner de graves conséquences, telles que des gingivites, des caries, voire un déchaussement ou même une chute des dents. Une mauvaise occlusion dentaire, une position incorrecte de la langue et de la mâchoire peuvent nécessiter l’intervention des orthodontistes, allant parfois jusqu’à une chirurgie maxillo-faciale. Les répercussions sur la santé générale existent aussi, avec parfois des troubles ORL, des maux de tête, des apnées du sommeil, des douleurs vertébrales, ou encore des problèmes posturaux.

L’Ordre national des chirurgiens-dentistes plaide en faveur d’une réglementation plus stricte visant à « interdire toute publicité directe adressée au grand public ». Des dérives également dénoncées par l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD).

Pour en savoir plus : Le site d’information de la Fédération Française d’Orthodontie : https://www.orthodontie-et-vous.fr/