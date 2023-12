Houx, gui, poinsettia : ces plantes de Noël dangereuses pour la santé

Elles sont les stars des fêtes de fin d’année et pourtant, elles peuvent nous rendre malades. A l’approche de Noël, l’Anses alerte sur les risques d’intoxication liées à trois plantes décoratives très appréciées à cette période : le houx, le gui et le poinsettia, également appelé « étoile de Noël ».

Le houx

Le houx (Iles aquifoium) est un arbuste présent dans de nombreuses haies et forêts européennes. Avec ses feuilles vertes aux multiples piquants et ses baies rouges, il est un symbole de Noël, utilisé pour orner les tables de fête, les gâteaux, les couronnes de Noël. Le problème ? Ses petites boules rouges, qui ressemblent à des bonbons, sont toxiques. « Chaque année, les Centres antipoison reçoivent entre 60 et 80 appels pour des enfants de moins de 15 ans qui ont accidentellement mis à la bouche des baies de houx, note l’Anses. Près de 40 % des cas surviennent au moment des fêtes de fin d’année entre décembre et janvier ».

Lorsqu’il ne s’agit que d’une ou deux baies mises à la bouche, les troubles restent mineurs : des symptômes digestifs comme des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. « En revanche, l’ingestion d’un plus grand nombre de baies peut générer des symptômes plus prononcés comme une salivation importante, des vomissements et diarrhées persistantes, voire une somnolence ou des convulsions ».

Notez que ces baies sont toxiques pour les animaux domestiques. Les symptômes sont également digestifs, voire neurologiques, avec un risque de coma.

Le gui

On en fait des couronnes ou des suspensions. Le gui (Viscum album) a lui aussi su s’imposer dans les foyers pour les fêtes de fin d’année. Avec ses baies blanches qui apparaissent en hiver, le gui ne possède pas de racine mais se nourrit de la sève des arbres qu’il parasite. S’embrasser sous une boule de gui, surnommé « plante à bisous », est d’ailleurs une tradition qui perdure au Nouvel an.

« En cas d’ingestion, ses feuilles sont davantage toxiques que ses baies, de couleur blanche, explique l’Anses. Les Centres antipoison reçoivent une quarantaine d’appels par an concernant des enfants de moins de 15 ans qui ont porté à la bouche des feuilles ou baies, entre novembre et janvier pour les trois-quarts d’entre eux. » Une ingestion en petite quantité ne causera pas de symptômes ou des symptômes digestifs sans gravité. Toutefois, des troubles cardiaques (troubles du rythme cardiaque, baisse de la pression artérielle) et neurologiques peuvent apparaître en cas d’ingestion en plus grande quantité. Attention, les feuilles et baies de gui sont particulièrement toxiques, parfois mortelles, pour les animaux, les chats et les chiens mais aussi les vaches, chevaux et moutons.

Le poinsettia

Le poinsettia (euphorbia pulcherrima) se fait également appeler « étoile de Noël ». Avec ces feuilles rouge vif en fin d’année, il s’agit d’une plante décorative très appréciée à Noël. En cas d’ingestion, elle pourra être responsable de troubles digestifs mineurs chez l’enfant. Les symptômes seront plus sérieux chez les animaux – troubles digestifs, salivation excessive…

Ravissantes, ces plantes sont toutefois à installer avec précaution dans vos intérieurs : ne les laissez pas à porter des enfants et de vos animaux de compagnie. En cas d’ingestion, l’Anses recommande de nettoyer la bouche de l’enfant avec un linge mouillé mais ne le faites surtout pas boire. Et contactez un centre antipoison. S’il s’agit d’un animal, contactez un centre antipoison vétérinaire. Dans tous les cas, prenez une photo de la plante ou munissez-vous de l’étiquette afin de l’identifier le plus rapidement possible.

Pour contacter un centre antipoison : https://centres-antipoison.net/