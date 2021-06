Hygiène intime, la bonne méthode

Pour préserver l’équilibre de la flore vaginale et vulvaire, l’hygiène intime doit rester simple. Pas question de douche vaginale et exit les produits décapants au risque de souffrir de mycoses à répétition.

Au quotidien, une bonne toilette intime est celle qui préserve l’écosystème de la flore vaginale et le film hydrolipidique recouvrant les muqueuses. D’où l’importance de se contenter de nettoyer la vulve une fois par jour avec un savon doux. Lavez-vous avec la main plutôt qu’avec un gant de toilette. A moins d’en changer tous les jours, c’est un vrai nid à microbes. Utilisez un pain dermatologique ou un savon liquide au pH supérieur à 5, ils seront plus adaptés aux besoins de votre flore. Les produits d’hygiène spécifiquement formulés pour la toilette intime sont particulièrement pratiques. La plupart sont adaptés à un usage quotidien mais certains sont conçus pour être utilisés en cas d’irritations, d’autres en cas de sécheresse intime. Essuyez-vous ensuite soigneusement et sans frotter : l’humidité favorise la prolifération bactérienne.

Pendant les règles

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous laver deux fois par jour. Pas plus car des savonnages trop répétés altèrent le film hydrolipidique qui protège l’épiderme. Il est normal que le sang dégage une odeur spécifique quand il sort de l’utérus et entre en contact avec la flore vaginale. Rien à y faire, si ce n’est changer plus souvent de protection si cela vous incommode. Attention toutefois : une odeur particulièrement intense peut être due à un oubli de tampon ! Dans ce cas retirez-le rapidement et consultez votre gynécologue. Il vous prescrira probablement des ovules gynécologiques antiseptiques.

En cas de pertes

Il est naturel que l’aspect des sécrétions physiologiques varie tout au long d’un cycle. En cas de pertes blanches ou transparentes gênantes car trop abondantes, utilisez des protège-slips ou des culottes de règles. Mais attention, jamais de tampon ! Ils sont uniquement destinés aux règles. En revanche, en cas de pertes malodorantes, irritantes et/jaunâtres, consultez. Pas question de les masquer avec du déodorant ou de faire des irrigations vaginales.