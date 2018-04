Maladie chronique la plus fréquente en France, l’hypertension artérielle touche près d’une personne sur trois. Mais beaucoup ignorent leur maladie. Et la prescription de traitements antihypertenseurs, notamment chez les femmes, reste insuffisante.

Pour évaluer l’incidence de l’hypertension artérielle (HTA) en France, les auteurs du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) ont exploité les données de l’étude Esteban. Une enquête menée auprès de 2 169 personnes âgées de 18 à 74 ans entre 2014 et 2016. Des questionnaires, une enquête alimentaire et un examen de santé (deux mesures au minimum de la pression artérielle) ont permis de récolter les informations.

Moins de 5 patients sur 10 sous antihypertenseurs

Résultats, « la prévalence de l’HTA était de 30,6% ». Elle augmente avec l’âge. Les hommes sont plus concernés que les femmes. Et « seule 1 personne concernée sur 2 avait connaissance de son hypertension ». Autres points, « parmi les hypertendus, 47,3% bénéficiaient d’un médicament à action antihypertensive ». Sur la totalité des patients traités, « seulement 55% avait une pression artérielle contrôlée : 44,9% chez les hommes et 66,5% chez les femmes ».

Enfin, depuis 2006, si les connaissances sur l’HTA sont de plus en plus détaillées, la prise en charge des femmes reste à la peine. En effet, « la proportion de femmes traitées a diminué de manière importante ». Chez les 65-74 ans, elle est passée de 72,3% à 53,2% entre 2006 et 2015.

A noter : l’HTA augmente le risque « d’insuffisance rénale, cardiaque, d’anévrisme artériel, de dissection aortique, d’arythmie mais aussi de démence ». Elle « constitue le principal facteur de risque d’accident vasculaire cérébral et un facteur important de morbi-mortalité cardiovasculaire ». Chaque année dans le monde, 10 millions de décès sont rapportés en lien avec cette pathologie.