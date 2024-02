Infarctus : les jeunes adultes ne sont pas épargnés

Chaque année en France, 80 000 infarctus du myocarde sont recensés. Environ 10% des victimes décèdent dans l’heure. Fait marquant, si les plus de 50 ans restent majoritairement concernés, les populations moins âgées sont de plus en plus touchées.

L’infarctus du myocarde – souvent appelé par abus de langage « crise cardiaque » – survient lorsqu’un caillot obstrue partiellement ou complètement une artère, entravant ainsi la circulation sanguine vers le muscle cardiaque. Privées d’oxygène, les cellules musculaires du cœur se nécrosent sur une zone plus ou moins étendue. Avec à la clé, des troubles du rythme, une insuffisance cardiaque, voire l’arrêt du cœur.

Infarctus : uniquement chez les personnes âgées ?

Longtemps, l’infarctus du myocarde a été associé à l’avancée en âge. C’est d’ailleurs un constat : la maladie concerne surtout les hommes de plus de 55 ans et les femmes de 65 à 70 ans. Pourtant, les sujets plus jeunes peuvent aussi être concernés. Il y a quelques années, l’enquête FAST-MI 2015 nous apprenait que 23,9% des patients admis en unité de soins intensifs pour un infarctus avaient moins de 50 ans. Depuis, de nombreuses études sont venues confirmer que les « crises cardiaques » étaient de plus en plus fréquentes chez les jeunes adultes. « 1 infarctus sur 4 chez la femme survient avant 65 ans contre 1 sur 6 en 2003 », illustre la Fondation Recherche Cardio-Vasculaire.

La faute à nos modes de vie ?

L’infarctus peut en effet survenir plus tôt si la personne cumule les facteurs de risque cardiovasculaires. Il est impossible d’agir sur certains, comme l’âge et les antécédents familiaux. Mais d’autres sont largement modifiables :

Le tabagisme . Il favorise le rétrécissement des artères, la formation de caillots et l’apparition de troubles du rythme cardiaque. Sur le long terme, le tabac abîme peu à peu les artères. Le risque d’infarctus est ainsi proportionnel à la consommation de tabac ;

. Il favorise le rétrécissement des artères, la formation de caillots et l’apparition de troubles du rythme cardiaque. Sur le long terme, le tabac abîme peu à peu les artères. Le risque d’infarctus est ainsi proportionnel à la consommation de tabac ; Un diabète mal contrôlé . L’excès de glucose dans le sang peut en effet endommager les parois des artères ;

. L’excès de glucose dans le sang peut en effet endommager les parois des artères ; Un taux élevé de cholestérol (HDL-cholestérol) . « En cas d’alimentation trop grasse, de surpoids ou d’obésité ou en l’absence d’activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s’accumule sur les parois des artères sous forme de dépôts graisseux», explique l’Assurance-maladie. « Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. »

. « En cas d’alimentation trop grasse, de surpoids ou d’obésité ou en l’absence d’activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s’accumule sur les parois des artères sous forme de dépôts graisseux», explique l’Assurance-maladie. « Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. » L’usage de cannabis . Sa consommation diminue l’apport en oxygène au muscle cardiaque ;

. Sa consommation diminue l’apport en oxygène au muscle cardiaque ; Une consommation excessive d’alcool

Comment agir ?

Chez l’homme, la douleur enserre la poitrine, irradie vers le bras, la mâchoire. Un essoufflement, des sueurs… Pour les femmes, le signe le plus commun est la douleur ou l’inconfort thoracique. Mais l’infarctus peut aussi se révéler par une fatigue, des palpitations et des nausées.

Devant ces signes évocateurs, l est crucial de prévenir les secours (taper le 15 ou le 18).