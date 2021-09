La charge mentale, ennemie de la sexualité

Pression au travail, conflits de famille, discussions pesantes, ambiance morose : tous ces facteurs de stress peuvent ralentir l’activité sexuelle. Comment se reconnecter à ces moment de plaisir ? Faisons le point avec Sébastien Landry, psychosexologue, qui met en avant l’objectif plénitude !

« La sexualité n’étant pas un besoin vital, elle passe pour beaucoup de personnes en seconde ligne quand la tête est occupée », décrit Sébastien Landry, psychosexologue. « Pour la majorité des gens, le désir sexuel s’exprime quand la tête est libre, quand ils sont loin de chez eux et/ou en vacances. » Pour d’autres, la charge mentale est aussi un sujet mais le sexe reste important, voire primordial, et « les rapports viennent comme une compensation dans la vie de tous les jours qui leur permet de décharger ».

En règle générale, « les gens qui n’arrivent pas à gérer le stress et la vie sexuelle sont celles qui ont peu de moyens de décompresser au niveau psychique au quotidien », qu’il s’agisse « de sport, de musique, de cinéma, de lecture, de la vie sociale, de méditation… ».

Hygiène de vie et lâcher prise

Pour retrouver un bon niveau de libido, « on peut agir sur l’hygiène de vie car ces troubles sont strictement d’ordre hormonal ». Un équilibre à atteindre donc entre la qualité du sommeil, la pratique régulière d’une activité physique, un bon degré de vie sociale et de stimulation cognitive. Tous ces points font que « vous vous sentez suffisamment bien au quotidien pour laisser le temps et la place à la montée de votre libido » ;

Autre solution, pour stimuler le désir sexuel, libérez votre esprit. « Le cerveau a du mal à gérer le positif et le négatif en même temps. Et ce n’est pas un réservoir extensible », souligne Sébastien Landry. « Si tout l’espace est envahi par le stress du quotidien, alors il ne reste plus de place pour le lâcher prise et le désir sexuel. » Votre objectif : atteindre la plénitude en convoquant au quotidien les petits plaisirs qui vous détendent, vous aident à vous évader.

Pourquoi ne pas dresser une liste de ces activités, et de vos priorités ? « Je conseille à mes patients qui sentent que la charge mentale rogne sur leur vie sexuelle de trier ce qui importe, ce qui compte vraiment ». Et de prendre le temps d’y réfléchir. « Les impératifs, les injonctions sont partout, et la cadence dans le quotidien souvent accélérée. » Quand vous avez honoré vos impératifs professionnels par exemple, essayez de faire toute la place à ce qui vous fait du bien au lieu de rester concentré(e) sur les piles de dossier et le cadran de la montre. Parmi les différents critères de bien-être qui risquent de surgir, la détente, le repos… et l’énergie sexuelle !