La consommation de cocaïne continue d’augmenter en France

Aujourd’hui 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dévoile un chiffre choc : en 2023, près d’un adulte sur dix a déjà consommé de la cocaïne au moins une fois. Tant l’expérimentation que l’usage de cocaïne poursuivent leur progression.

L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie ce mercredi 26 juin les premiers résultats de son Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) menée en 2023 chez les adultes en France hexagonale (18 à 64 ans). En 2023, 14,6 % ont déjà consommé au moins une fois une drogue illicite autre que le cannabis, soit une hausse relative de 50 % par rapport à 2017.

La cocaïne de plus en plus prisée

Entre 2017 et 2023, on observe une forte augmentation de l’usage de stimulants comme la cocaïne et la MDMA (ecstasy). Près d’un adulte sur dix a déjà essayé la cocaïne en poudre au moins une fois. De 1992 à 2023, l’usage actuel (c’est-à-dire au cours des 12 derniers mois) de la cocaïne a été multiplié par dix, passant de 0,3 % à 2,7 %.

Plus récemment, l’expérimentation de la cocaïne est celle qui a le plus augmenté. De plus en plus d’individus l’expérimentent, passant de 5 % à 8,2 % en seulement 6 ans, entre 2017-2023. L’usage actuel de cette drogue s’inscrit aussi dans cette hausse, passant de 1,6 % en 2017 à 2,7 % en 2023. La cocaïne représente ainsi la deuxième drogue illicite la plus consommée en France. De plus, son utilisation régulière (au moins 10 fois au cours des 30 derniers jours) a doublé, passant de 1 % à 1,8 %. Le portrait-robot de l’usager actuel de cocaïne est un homme (2,5 fois plus nombreux que les femmes) et plutôt jeune (moins de 45 ans), inscrit dans la vie active. Les 25-34 ans sont les plus gros consommateurs.

L’augmentation de l’usage de la cocaïne « peut s’expliquer par différents facteurs qui se surajoutent », explique Guillaume Airagnes, directeur de l’OFDT, comme « une plus grande disponibilité, mais aussi une perception de la dangerosité de la cocaïne qui diminue, et une diversification des motivations à consommer, par exemple pour tenter de faire face à des conditions de travail difficiles. »

L’usage de la MDMA/ecstasy multiplié par 10 depuis 2000

Concernant la MDMA (ecstasy), près d’un adulte sur douze en a déjà consommé au moins une fois. Depuis sa première mesure en 2000, l’usage actuel de MDMA a décuplé (de 0,2 % à 1,8 %).

L’usage du cannabis progresse chez les plus âgés

On constate aussi un vieillissement des usagers de cannabis, mutation dont les prémices avaient déjà été observées en 2017. En 2023, la moitié des adultes français ont déjà expérimenté le cannabis, la drogue illicite la plus consommée et dont l’usage reste stable depuis dix ans (10,8 % au cours des 12 derniers mois). Même si les jeunes adultes restent les plus concernés, c’est dans cette tranche d’âge que la consommation diminue alors qu’elle augmente chez les plus âgés.