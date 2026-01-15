La vestibulodynie, une douleur intime souvent mal comprise

La vestibulodynie, une forme de douleur vulvaire chronique, touche de nombreuses femmes à travers le monde. Largement méconnue, elle est encore trop souvent sous-diagnostiquée.

La vestibulodynie est une douleur persistante et localisée au niveau du vestibule vaginal, la zone autour de l’orifice du vagin. Elle se manifeste souvent par des sensations de brûlures, de piqûres et de démangeaisons, ou encore de coupure, surtout lors des rapports sexuels, mais aussi lors de l’insertion d’un tampon ou de certains examens gynécologiques. Cette douleur peut être très invalidante et perturber la vie intime, sociale et psychologique des femmes touchées.

Quelles sont les causes ?

Les causes exactes de la vestibulodynie restent encore largement incomprises. Cependant, plusieurs facteurs semblent contribuer à son apparition :

· Certaines femmes présentent une hypersensibilité des nerfs au niveau du vestibule vaginal ;

· Des infections fongiques répétées, des infections sexuellement transmissibles ou encore l’utilisation de produits irritants comme certains savons, gels intimes ou contraceptifs peuvent parfois déclencher ou aggraver la vestibulodynie ;

· Les fluctuations hormonales, notamment celles liées à la grossesse, à la ménopause ou à l’utilisation de contraceptifs hormonaux, peuvent aussi jouer un rôle dans l’apparition ou l’aggravation des symptômes ;

· Le stress, l’anxiété, ou des antécédents de traumatismes sexuels peuvent également être des facteurs de risque, car ils peuvent exacerber la douleur et rendre plus difficiles la gestion de ce trouble ;

· Enfin, bien que les recherches sur le sujet soient encore limitées, certains éléments génétiques pourraient rendre certaines femmes plus fragiles.

Diagnostic et traitements

Le diagnostic de la vestibulodynie repose sur une évaluation clinique approfondie par un gynécologue car aucune analyse de laboratoire spécifique ne permet de poser ce diagnostic.

Bien qu’il n’existe pas de remède spécifique, plusieurs traitements peuvent aider à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des femmes touchées.

Ainsi, des traitements médicamenteux comme des crèmes ou gels topiques peuvent être prescrits pour réduire l’inflammation. Une rééducation périnéale peut aider à relâcher les muscles du périnée, souvent tendus et contractés, afin de réduire la douleur. Une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) peut quant à elle être utile pour traiter l’anxiété, le stress ou la dépression associés à la vestibulodynie.

Enfin, dans les cas les plus graves, une intervention chirurgicale consistant en une excision du vestibule peut être envisagée. Cependant, cette option est rarement choisie en raison des risques et de la possibilité de complications.