La vitamine K2, un traitement prometteur contre les crampes nocturnes ?

Aucun traitement des crampes nocturnes n’a fait la preuve de son efficacité et de sa sécurité. Cependant, un essai clinique suggère que chez les personnes souffrant régulièrement de crampes au niveau des jambes, la prise de vitamine K2 réduirait non seulement leur fréquence, mais aussi leur intensité et leur durée.

Les crampes nocturnes des membres inférieurs restent mal comprises, leur cause exacte n’étant toujours pas identifiée, et aucun traitement efficace et sûr n’existe à ce jour. La prescription de la quinine (décontracturant musculaire) est très limitée en raison de ses effets indésirables (réactions allergiques, troubles visuels et auditifs, troubles sanguins). Quant au magnésium, rien ne prouve son efficacité.

Un essai chinois randomisé, multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo — ce qui signifie le plus haut niveau de preuves scientifiques — a été mené auprès de personnes âgées de 65 ans et plus ayant eu au moins deux épisodes de crampes nocturnes au niveau des jambes durant les deux semaines précédentes. Selon les résultats, qui viennent d’être publiés dans JAMA Internal Medicine, une supplémentation quotidienne en vitamine K2 serait efficace pour diminuer les crampes.

La famille des vitamines K est indispensable à plusieurs fonctions biologiques, dont la coagulation sanguine, la santé des os et le métabolisme du calcium.

Des crampes moins fréquentes et moins sévères sous vitamine K2

Dans l’essai, la vitamine K2 a été administrée aux participants à raison de 180 µg par jour pendant 8 semaines.

Précisément, celle-ci a été donnée sous sa forme ménaquinone-7, qui est l’une de ses variantes principales. La MK-7 est souvent privilégiée dans les études et les compléments alimentaires en raison de sa biodisponibilité et de sa durée d’action plus longue dans l’organisme, par rapport aux autres formes de vitamine K.

Près de 200 participants ont pris part à cette étude. Ces derniers avaient déclaré plus de 2,5 épisodes de crampes nocturnes par semaine. Après les 8 semaines, rien n’a changé parmi les personnes du groupe placebo, tandis que celles du groupe vitamine K2 ont vu la fréquence de leurs crampes baisser. En plus de la fréquence, la gravité des crampes s’est atténuée, tout comme la durée de chaque épisode.

Les auteurs concluent qu’une supplémentation en vitamine K2 réduit la fréquence, raccourcit la durée et diminue l’intensité des crampes musculaires chez les personnes âgées souffrant de crampes nocturnes, dès la première semaine d’intervention, et sans effet indésirable. Des recherches doivent être menées pour confirmer ces résultats et notamment chez des personnes dont l’intensité des crampes nocturnes des jambes est sévère car les participants souffraient ici en moyenne de crampes d’intensité modérée.

De la vitamine K2 dans l’alimentation quotidienne

Sans être équivalent à la supplémentation quotidienne, il faut savoir que la vitamine K2 est présente principalement dans les viandes, les œufs et les produits laitiers fermentés comme certains fromages. La consommation de ces aliments riches en vitamine K2 peut être encouragée, de manière raisonnable bien entendu, y compris en cas de taux de cholestérol trop élevé dans le sang.

Comment agirait la vitamine K2 ?

En laboratoire, un mécanisme expliquant l’effet relaxant de la vitamine K sur les muscles a été observé : cette vitamine favorise la détente des fibres musculaires en empêchant le calcium de pénétrer dans les cellules musculaires depuis l’extérieur.

Aucun effet indésirable lié à la vitamine K2 n’a été observé dans cette étude, ce qui est plutôt rassurant chez les personnes âgées qui sont le plus souvent atteintes de crampes nocturnes. Mais attention car la vitamine K2 n’est par recommandée chez les patients sous traitement par warfarine (en cas de troubles du rythme cardiaque ce qui pourrait les exposer à un AVC, une embolie pulmonaire…). Or ce médicament est couramment prescrit aux personnes âgées. La warfarine agit en inhibant l’action de la vitamine K, qui joue un rôle crucial dans la coagulation sanguine. Par conséquent, la vitamine K2 peut réduire son efficacité anticoagulante.