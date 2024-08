Pourquoi j’ai souvent des crampes ?

Elles surviennent en général à la suite d'un effort physique et peuvent être très douloureuses. Chacun a déjà souffert de crampes mais certaines personnes en ont fréquemment. Pourquoi ? Quelles sont les causes de ces contractions musculaires involontaires ?

La crampe correspond à une contraction musculaire puissante, douloureuse, spasmodique et involontaire affectant un muscle ou un groupe de muscles. Durant la crampe, le muscle atteint est douloureux, raide et même déformé. Lors de la palpation, il demeure très sensible pendant plusieurs minutes.

Les causes sont encore mal connues. La crampe est secondaire à une augmentation de l’excitabilité des nerfs des muscles mais le mécanisme de survenue est mal compris. Une hypothèse associe les crampes à un changement d’excitabilité des motoneurones, éléments du système nerveux central. Une autre estime qu’il s’agirait d’une décharge spontanée des nerfs moteurs, donc une cause plus localisée et d’origine moins centrale. Impossible néanmoins en l’état des connaissances de déterminer pourquoi tel individu en souffre plus qu’un autre.

Les minéraux, le sel…

Néanmoins, certaines études ont fait apparaître qu’un déséquilibre en eau et en sels minéraux des cellules musculaires pourrait jouer un rôle dans l’apparition fréquente de crampes. La déperdition en sodium serait notamment à pointer.

Enfin, certains facteurs favorisants sont bien identifiés. Ainsi, les pathologies ou situations suivantes tendent à provoquer davantage de crampes :

la déshydratation (en cas de transpiration abondante, par exemple) ;

la prise de certains médicaments (diurétiques, laxatifs, certains traitements visant à faire baisser le cholestérol sanguin ou contre l’ostéoporose…) ;

la maladie rénale chronique ainsi que les séances d’hémodialyse, certaines maladies endocriniennes comme l’hypothyroïdie ou le diabète ;

de nombreuses maladies neurologiques : neuropathie du diabète, de l’intoxication alcoolique, maladie neurologique dégénérative comme la sclérose latérale amyotrophique (paralysie musculaire progressive) ;

certaines intoxications (métaux lourds, venin d’animaux…)