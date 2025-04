L’Airfryer : un choix vraiment plus sain pour cuisiner ?

La friteuse à air chaud, connue sous le nom commercial d’Airfryer, séduit de nombreux foyers grâce à sa promesse de cuire des aliments croustillants avec très peu de graisse, contrairement aux friteuses traditionnelles. D’une certaine façon, l’appareil répond à ses engagements. Avec néanmoins quelques bémols à souligner.

Tout d’abord, l’Airfryer permet de cuisiner avec beaucoup moins d’huile qu’une friteuse classique. Cette réduction de près de 80 % aide donc à limiter l’apport en graisses saturées, responsables de maladies cardiovasculaires et d’obésité.

D’autre part, cette friteuse nouvelle génération utilise une chaleur modérée et réduit le temps de cuisson, ce qui permet de mieux préserver les vitamines et minéraux sensibles à la chaleur. Cette méthode conserve donc mieux les nutriments que les fritures classiques.

Quels bémols ?

Bien que la friteuse à air chaud réduise l’huile, les aliments qui sont souvent cuisinés dans cet appareil, comme les frites surgelées ou les nuggets industriels, restent riches en sel et en additifs. Pour une alimentation saine, il est essentiel de privilégier des produits frais et peu transformés.

De plus, même avec moins de graisse, la cuisson d’aliments à des températures trop élevées peut libérer des substances toxiques. Et selon une étude publiée en 2024 dans Frontiers in Nutrition, la cuisson de l’Airfryer générerait de plus importants taux d’acrylamide que la cuisson à la friture classique et encore plus que celle au four. Pour rappel, cette substance chimique, qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon au cours des processus de cuisson à haute température, est considérée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS à Lyon comme probablement cancérogène pour l’homme.

En résumé, l’Airfryer est un bon outil pour réduire l’apport en graisses et cuisiner des aliments plus sains, à condition de l’utiliser avec des ingrédients frais et de respecter les températures de cuisson. Et de ne pas en abuser.