Lait infantile, comment le choisir ?

Bien sûr, le lait maternel reste l’aliment le plus adapté pour Bébé. Mais si vous ne souhaitez pas ou n’êtes pas en mesure d’allaiter, vous devrez vous tourner vers un substitut dit « lait infantile ». Lequel choisir, surtout dans le contexte actuel de rappel de laits infantiles contaminés par une toxine, la céréulide ?

A l’heure d’effectuer un choix, impossible bien sûr d’analyser puis de comparer l’ensemble des laits infantiles disponibles sur le marché ! Il existerait en effet plus de 200 types de préparation en France ! Dans ce contexte, comme le préconise l’Assurance-maladie, « demandez conseil à votre médecin traitant ou à votre pédiatre pour savoir quel lait acheter ».

Selon l’âge

Au-delà, il existe bien sûr une grande règle à respecter en la matière : à chaque âge correspond un lait approprié. Dans le détail :

de la naissance à 4 – 6 mois , le lait premier âge. Avec une « composition assez proche» du lait maternel, comme le précise le ministère de la santé dans son livret intitulé La petite enfance (de la naissance à 3 ans), il vise à remplacer ce dernier pendant toute la période où votre enfant n’a besoin que d’un seul aliment : le lait. A noter toutefois qu’il manque – par rapport au lait maternel – d’anticorps susceptibles de protéger votre petit contre les infections ;

, le lait premier âge. Avec une « composition assez proche» du lait maternel, comme le précise le ministère de la santé dans son livret intitulé La petite enfance (de la naissance à 3 ans), il vise à remplacer ce dernier pendant toute la période où votre enfant n’a besoin que d’un seul aliment : le lait. A noter toutefois qu’il manque – par rapport au lait maternel – d’anticorps susceptibles de protéger votre petit contre les infections ; de 4 – 6 mois à un an , le lait deuxième âge (ou préparation de suite) : ce type de lait est destiné à votre bébé à partir du moment où il commence à avoir au moins un repas complet par jour sans lait. « Plutôt vers 6-7 mois », dixit les autorités sanitaires, que vers 4 mois. Et d’ajouter : « il est recommandé de continuer à lui donner 500 ml au moins de lait 2e âge par jour jusqu’à 1 an (voire au-delà) pour assurer son équilibre alimentaire » ;

, le lait deuxième âge (ou préparation de suite) : ce type de lait est destiné à votre bébé à partir du moment où il commence à avoir au moins un repas complet par jour sans lait. « Plutôt vers 6-7 mois », dixit les autorités sanitaires, que vers 4 mois. Et d’ajouter : « il est recommandé de continuer à lui donner 500 ml au moins de lait 2e âge par jour jusqu’à 1 an (voire au-delà) pour assurer son équilibre alimentaire » ; après un an, privilégiez le lait de croissance, par rapport au lait de vache, qui ne correspond aux besoins nutritionnels de l’enfant qu’à partir de trois ans. Ce lait permet notamment des apports suffisants en fer (ce qui n’est pas le cas du lait de vache).

Un trouble, une solution

A noter que l’alimentation exclusive au lait premier âge peut entraîner des problèmes de digestion types coliques, constipation, selles liquides ou encore régurgitation. Et une fois encore, parmi toutes les références, à chaque trouble, sa solution. En conséquence, contre :

les constipations ou autre, optez pour un lait transit;

les régurgitations, un lait confort;

les coliques, un lait « acidifié».

les allergies : un lait HA (hypoallergénique) : il vise à diminuer les risques d’allergie. Ce type de préparation est notamment fabriqué à partir de protéines de lait de vache, divisées en « petits morceaux » pour qu’elles soient mieux supportées par les enfants.

Changer de lait ?

Mais dans tous les cas, demandez conseil auprès de votre médecin traitant ou du pédiatre qui vous donnera son avis sur la pertinence ou non de changer de lait. Et rappelons que dans le contexte actuel de rappel de laits infantiles contaminés par une toxine, vous trouverez la liste détaillée des lots concernés sur le site Rappel Conso.