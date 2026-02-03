Lait infantile, comment le choisir ?

A l’heure d’effectuer un choix, impossible bien sûr d’analyser puis de comparer l’ensemble des laits infantiles disponibles sur le marché ! Il existerait en effet plus de 200 types de préparation en France ! Dans ce contexte, comme le préconise l’Assurance-maladie, « demandez conseil à votre médecin traitant ou à votre pédiatre pour savoir quel lait acheter ».
Au-delà, il existe bien sûr une grande règle à respecter en la matière : à chaque âge correspond un lait approprié. Dans le détail :
A noter que l’alimentation exclusive au lait premier âge peut entraîner des problèmes de digestion types coliques, constipation, selles liquides ou encore régurgitation. Et une fois encore, parmi toutes les références, à chaque trouble, sa solution. En conséquence, contre :
Mais dans tous les cas, demandez conseil auprès de votre médecin traitant ou du pédiatre qui vous donnera son avis sur la pertinence ou non de changer de lait. Et rappelons que dans le contexte actuel de rappel de laits infantiles contaminés par une toxine, vous trouverez la liste détaillée des lots concernés sur le site Rappel Conso.
