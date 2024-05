Laits végétaux, entre bons et mauvais points

Source : INRAE, 5 juin 2023 - Misiou O., Koutsoumanis K., Membré J. M. (2023). Quantitative microbial spoilage risk assessment of plant-based milk alternatives by Geobacillus stearothermophilus in Europe. Food Research International, 166, 112638. - Université de Lille 2, Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS). Les laits végétaux sont-ils une bonne alternative en termes de sécurité sanitaire par rapport aux laits animaux ? Mémoire de fin d’études de la 2ème année de Master. Par Camille Auburtin – Avis Anses relatif aux risques liés à l’utilisation de boissons autres que le lait maternel et les substituts du lait maternel dans l’alimentation des nourrissons de la naissance à 1 an, 5 février 2013. Assurance-maladie.