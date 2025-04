Apnée du sommeil chez l’enfant : ces 7 signes qui doivent alerter

Dépister une apnée du sommeil chez les enfants est primordial à l’heure où commencent les premiers apprentissages scolaires. Une consultation chez l’orthodontiste, dès l’âge de 6 ans, peut aider à la repérer.

L’apnée du sommeil concernant 2 à 5 % des enfants âgés de 6 à 9 ans et 8 % des 3 – 6 ans. Un trouble qui, s’il n’est pas traité, entraîne de lourdes conséquences. L’enfant est fatigué et présente des troubles cognitifs comme une hyperexcitabilité ou une irritabilité.

Selon le Dr. Boris Pételle, chirurgien ORL et maxillo facial, vice-président de la Société française de médecine dentaire du sommeil (SFMDS), un syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) non traité entraîne un impact sur le développement cognitif, une baisse des performances scolaires liée aux troubles de la concentration et à la fatigue chronique, une irritabilité accrue. « L’apnée du sommeil chez l’enfant est particulièrement fréquente entre 5 et 7 ans, une période où la réduction naturelle du volume des tissus lymphoïdes, notamment des amygdales, est attendue. Des amygdales hypertrophiées constituent souvent un facteur clé dans le développement de ce trouble », explique le spécialiste dans un communiqué du syndicat français des spécialistes en orthodontie. « Une hypertrophie des amygdales, une constriction du maxillaire (un maxillaire trop étroit, ndlr) et une rétromandibulie (mâchoire inférieure reculée, ndlr) viennent le plus souvent confirmer nos doutes », complète le Dr. Sabine Séberin, présidente du Syndicat Français des Spécialistes en Orthodontie (SFSO).

Quels sont les signes qui doivent alerter ?

Une apnée du sommeil peut être soupçonnée dans les cas suivants :

une respiration par la bouche ;

des yeux cernés ;

une transpiration excessive la nuit ;

des ronflements bruyants ;

une énurésie (pipi au lit) ;

des troubles de l’attention ;

une fatigue inhabituelle durant la journée.

En fonction de la cause d’une apnée du sommeil, différentes prises en charge peuvent être envisagées. Selon le Dr. Pételle, les traitements disponibles pour l’apnée du sommeil chez les enfants sont :

l’ablation des amygdales ou des végétations, recommandée si celles-ci sont hypertrophiées.

un traitement orthodontique : « si l’apnée persiste après l’ablation des amygdales, il est crucial d’examiner l’étroitesse de la mâchoire supérieure (maxillaire) », note le spécialiste. Une intervention précoce avec la pose d’un disjoncteur palatin est alors recommandée, ce qui permettra d’élargir le palais et d’améliorer la respiration ;

le lavage quotidien des sinus et l’utilisation éventuelle d’écarteurs nasaux pour améliorer la respiration ;

si les résultats ne sont pas probants, l’enfant pourra alors se voir prescrire un masque de ventilation pour un traitement par pression positive continue.

Que penser des applications de suivi de sommeil ?

S’il ne sont pas un outil diagnostic, ces outils peuvent être utiles, de même que des enregistrements audios ou vidéos. « Ils permettent de repérer des anomalies comme des ronflements, des pauses respiratoires ou des mouvements inhabituels. Ces observations peuvent fournir des éléments supplémentaires pour guider le médecin et renforcer le faisceau d’arguments lors de la consultation », avant le Dr. Pételle.

A noter : à l’occasion de la Journée mondiale de l’orthodontie le 15 mai, une semaine de consultation gratuite est organisée du 12 au 17 mai pour les enfants de 6 à 9 ans. Objectif : dépister les causes de trouble de la respiration ainsi que les autres troubles et dysfonctions. Retrouvez tous les cabinets partenaires de l’événement ici : https://www.orthospe.fr/