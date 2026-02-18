Le biais de négativité : pourquoi sommes-nous plus sensibles aux critiques qu’aux compliments ?

De façon assez naturelle, nous serions plus sensibles aux critiques qu’aux compliments. Cet état de fait porte un nom scientifique : le biais de négativité. Comment nous affecte-t-il et de quelles façons le surmonter ?

Le biais de négativité représente une tendance naturelle à accorder plus d’attention aux informations négatives qu’à celles positives. L’explication remonterait à l’évolution de l’Homme et à son instinct de survie, le rendant plus attentif aux menaces potentielles. Et aujourd’hui ?

Quel impact ?

Ce biais de négativité se manifeste de différentes manières :

– Il nous expose à davantage retenir des expériences négatives que des positives, des critiques plutôt que des compliments. Un exemple ? Votre entretien annuel avec votre supérieur hiérarchique s’avère globalement positif. Avec toutefois ce petit commentaire négatif au sujet d’un projet spécifique… Et c’est justement ce dernier que vous retiendrez jusqu’à le ruminer et ignorer tout le positif reçu ;

– Il nous fait interpréter des informations neutres de manière négative : vous discutez avec votre conjoint ou un ami qui vous fait part de son mal-être du jour ? Vous vous sentez tout de suite visé, jusqu’à supposer qu’il se sent triste à cause de quelque chose que vous avez dit ou fait ;

– Il nous rendrait plus susceptible de ressentir de l’anxiété et de la dépression. Avec le fait de ruminer constamment des pensées et des expériences négatives, au lieu de vous concentrer sur les bons moments et les émotions positives. Ce qui peut conduire à un état d’anxiété voire dépressif.

Entourez-vous de positif

Pour surmonter le biais de négativité qui vous habite et donc vous concentrer davantage sur le positif :

– Traquez les pensées négatives et chassez-les immédiatement. Facile à dire ? Il vous suffit par exemple de vous demander s’il existe une autre manière de voir la situation en question…

– Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie : il s’agit ici de resituer tel ou tel point négatif dans l’ensemble de votre vie et de se dire que finalement, le positif l’emporte largement ;

– Chassez les personnes négatives voire toxiques. Cette connaissance vous ramène toujours sur du négatif ou met systématiquement en avant le mauvais côté des choses ? Prenez du recul, au profit d’amis avec qui vous êtes bien et qui affichent volontiers de larges sourires ;

– Pratiquez la médiation de pleine conscience. Elle nous invite à nous concentrer sur l’instant présent. Un bon point pour ne pas laisser de place aux pensées négatives et à apprendre à tolérer le moment quel qu’il soit.