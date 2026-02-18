Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 330 articles

Grossesse, diabète, hypertension… Pendant le Ramadan, les précautions à prendre

18 février 2026

Pour les femmes enceintes, les patients diabétiques, cardiaques ou hypertendus, le jeûne du ramadan n'est pas anodin et doit être préparé en amont avec un médecin. Ajustement des traitements, surveillance de la glycémie, hydratation... Tour d'horizon des règles à suivre pour vivre ce mois de jeûne le plus sereinement possible.

Ni aliments, ni eau entre le lever et le coucher du soleil : c’est le principe du jeûne du ramadan, qui  débute ce 18 février. Pendant un mois, les fidèles devront s’abstenir de se nourrir et s’hydrater pendant environ 14 heures consécutives. Ils rompront ce jeûne au coucher du soleil avec un repas appelé iftar et pourront reprendre des forces avant l’aube avec le sahur.

Toutefois, certains fidèles sont autorisés à ne pas jeûner. Les textes dispensent les enfants avant leur puberté (même si, dans les faits, ils sont nombreux à observer le jeûne bien plus tôt), les femmes enceintes et allaitantes si elles considèrent que le jeûne met en danger leur santé et/ou celle de leur enfant, et les personnes malades.

Diabète: au cas par cas

Cependant, à condition d’en parler à son médecin, certaines pathologies sont compatibles avec le Ramadan. « Les données disponibles semblent montrer que le jeûne du Ramadan est sans danger chez les patients avec une hypertension contrôlée, une cardiopathie ischémique ou une insuffisance cardiaque stables », indique Melissa Dominicé Dao, médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse). En revanche, il devrait être « déconseillé aux patients avec un infarctus récent, une angine de poitrine instable, une décompensation cardiaque récente ou un traitement de diurétiques à haute dose ».

Les patients diabétiques (type 1 et type 2) courent un risque accru d’hypoglycémie, d’hyperglycémie et d’acidocétose pendant la période du Ramadan, ainsi que l’aggravation des complications de la maladie. Mais tout dépend des cas : si le risque est “faible à modéré” en cas de diabète de type 2 bien contrôlé, il devient “élevé” si la maladie est mal contrôlée. En cas de diabète de type 1 bien contrôlé, le risque est “élevé” ; il devient “très élevé” si la maladie est mal contrôlée. Dans ce dernier cas, « le patient ne doit en aucun cas pratiquer le jeûne du Ramadan », selon la classification établie par l’International Diabetes Federation (IFD) et la Diabetes and Ramadan International Alliance (DAR) et validée par des instances religieuses musulmanes reconnues.

Bien mesurer sa glycémie

Pour minimiser ces risques, les patients diabétiques souhaitant observer le jeûne du ramadan sont invités à prendre conseil auprès de leur médecin ou d’un diététicien quelques semaines avant le début du jeûne, afin de recevoir des consignes adaptées à leur situation. Les traitements pourront, par exemple, être ajustés pendant le mois de jeûne, notamment pour les patients sous insuline. Dans tous les cas, le patient devra mesurer son taux de sucre, plusieurs fois dans la journée. Il devra aussi boire beaucoup d’eau (un litre après la rupture du jeûne et un litre avant l’aube) et équilibrer son alimentation sur au moins deux repas.

  • Source : Revue médicale suisse, OMS

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ? (Vidéo)
Lire la suite
Alzheimer : une étude montre l’efficacité des médicaments, pourtant déremboursés
Lire la suite
Cancer du sein après un accouchement : pourquoi est-il plus à risque de métastases ?
Lire la suite
Grossesse, diabète, hypertension… Pendant le Ramadan, les précautions à prendre
Lire la suite
Le biais de négativité : pourquoi sommes-nous plus sensibles aux critiques qu’aux compliments ?
Lire la suite
JO de Milan Cortina 2026 : quels sont les effets de l’altitude sur les organismes ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

SUIVANTE

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils