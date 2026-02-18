Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 326 articles

JO de Milan Cortina 2026 : quels sont les effets de l’altitude sur les organismes ?

18 février 2026

Le département de médecine extrême de l’université de Northeastern à Boston revient sur les effets de l’altitude sur les organismes des sportifs qui participent aux Jeux olympiques de Milan Cortina 2026, dans un article récemment publié. Les chercheurs explorent notamment les conséquences de l’hypoxie, le manque d’oxygène dans le sang.

Le site du biathlon se situe à plus de 1 600 mètres d’altitude. Le snowpark est quant à lui à 1 816 mètres. Les sommets des descentes de ski alpin culminent à près de 2 400 mètres pour les femmes, plus de 2 200 pour les hommes. Les experts en médecine extrême de l’université Northeastern de Boston (Massachussetts, Etats-Unis) se sont intéressés aux effets de l’altitude sur les organismes des sportifs qui participent aux Jeux olympiques de Milan Cortina 2026, dans les Dolomites. Et plus spécifiquement, les effets de l’altitude sur le taux d’oxygène dans le sang et le système cardiovasculaire.

« En altitude, la pression atmosphérique étant plus faible, chaque respiration contient moins d’oxygène, ce qui signifie que moins de molécules d’oxygène parviennent aux poumons. Le corps compense en respirant plus vite ou plus profondément pour absorber davantage d’oxygène, et le rythme cardiaque s’accélère pour pomper plus de sang oxygéné », explique Joshua Merson, professeur agrégé de clinique et directeur du programme de médecine extrême à l’Université Northeastern.

Moins d’énergie, plus essoufflé…

Ce que confirmait le biathlète Éric Perrot, médaillé d’or le mardi 17 février en relais masculin du biathlon : « c’est une des premières altitudes où l’on peut ressentir un peu plus de fatigue que la normale. Ça se ressent tout simplement, physiologiquement, on respire un tout petit peu moins d’oxygène que sur des sites en basse altitude, donc on est un tout petit peu plus mou, on a un tout petit peu moins d’énergie, on peut être un tout petit peu plus essoufflé. C’est physiquement et mentalement encore un peu plus un combat que quand on est sur un site en basse altitude », a-t-il expliqué à Olympics.com.

Et si le corps ne s’adapte pas, ce qui peut arriver lors d’une ascension trop rapide, « certains systèmes commencent à se dérégler », souligne Joshua Merson.

Concrètement, que se passe-t-il ? L’hypoxie correspond à la diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue dans les tissus. « Cela déclenche une réaction inflammatoire susceptible de perturber la régulation de la pression artérielle, ce qui peut entraîner des fuites de liquide à des endroits inhabituels », poursuit le spécialiste. Ce qu’on appelle le mal des montagnes peut alors survenir avec des symptômes comme des maux de tête, des nausées, une extrême fatigue.

Apprendre à repérer les signes

« Mais ils peuvent aussi être plus subtils ou présenter des signes avant-coureurs qui, s’ils sont ignorés, peuvent s’aggraver », ajoute Joshua Merson. Le mal aigu des montagnes peut alors causer des œdèmes de la face, des mains ou des chevilles, et être à l’origine de complications tels que l’œdème pulmonaire ou cérébral de haute altitude. « L’organisme s’adapte à l’hypoxie en augmentant le rythme cardiaque, en modifiant le métabolisme et en priorisant l’oxygénation des organes vitaux », complète Sarah Spelsberg, directrice des opérations américaines de World Extreme Medicine, qui participe à la conception de formations en médecine extrême à l’Université Northeastern.

Pour le spécialiste Joshua Merson, il est important de savoir repérer les signes avant-coureurs. Il énumère : « l’extraverti qui parle sans cesse pendant tout le voyage se tait. Le spécialiste du matériel de randonnée peine à porter son équipement. L’athlète entraîné a soudainement le souffle court en terrain plat. Des signes peuvent aussi être plus évidents, comme des trébuchements ou une mauvaise coordination, bien avant l’apparition des maux de tête, des nausées ou d’autres symptômes classiques du mal de l’altitude ». Mais il est important aussi que les sportifs apprennent également à reconnaître les prodromes de l’hypoxie, afin de gérer leur effort sur le long terme et, in fine, à améliorer leurs performances.

  • Source : Olympics.com, Northeastern global News

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Le biais de négativité : pourquoi sommes-nous plus sensibles aux critiques qu’aux compliments ?
Lire la suite
JO de Milan Cortina 2026 : quels sont les effets de l’altitude sur les organismes ?
Lire la suite
Incontinence urinaire à l’effort : pourquoi faut-il continuer à faire du sport ?
Lire la suite
Les diabétiques de plus en plus équipés de pompes à insuline
Lire la suite
Qui sont les femmes qui utilisent la contraception injectable ?
Lire la suite
Salé ou sucré : qu’est-ce qui détermine nos préférences ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

SUIVANTE

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils