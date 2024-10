Le syndrome des fesses mortes : quand la sédentarité provoque une amnésie fessière

A force de rester assis chaque jour à votre bureau pendant des heures, vous risquez de souffrir du « syndrome de la fesse morte ». Également appelé amnésie fessière. Explications.

C’est l’héritage d’une vie sédentaire, les fesses vissées sur une chaise de bureau. Les spécialistes l’appellent le syndrome des fesses mortes, ou amnésie fessière. Il concerne les muscles fessiers, composés du grand fessier, du moyen et du petit fessier.

A quoi servent les muscles fessiers ?

Ils interviennent dans la majorité des mouvements du corps. « Ils absorbent les chocs lorsque vous faites un pas ou lorsque vous marchez ou courez. Ils sont également responsables du contrôle de votre bassin et de certains mouvements de votre dos, de sorte qu’ils travaillent tout le temps, en particulier lorsque vous êtes debout ou que vous faites des activités assis », explique au média irlandais RTE le Dr Kenneth Monaghan, physiothérapeute musculosquelettique. Les muscles fessiers stabilisent les hanches, permettent de mouvoir les jambes, forment une base pour la colonne vertébrale et stabilisent le bassin et le tronc.

Pourquoi survient le syndrome des fesses mortes ?

« Si les fessiers étaient vraiment morts, nous ne pourrions pas nous tenir debout », résume pour le New York Times Jane Konidis, spécialiste en médecine physique et réadaptation à la Mayo Clinic (Cleveland, Etats-Unis). Mais la position assise constante finit par affaiblir les muscles fessiers. Pas suffisamment sollicités, ils « oublient » leurs rôles et comment le remplir ou sont plus lents à se mettre en action. « Nous ne parlons pas de rester assis pendant une seule journée pour quelques heures ; nous parlons de personnes qui restent assises en permanence à des bureaux devant des écrans d’ordinateur pendant des jours, des semaines et des mois au cours de leur vie », ajoute Kenneth Monaghan.

Quelles conséquences ?

D’abord, on ne s’en rend pas compte car les autres muscles compensent. Mais cela finit par provoquer les douleurs dans le bas du dos, dans les hanches et les genoux notamment, même chez les personnes actives et pourtant trop sédentaires. Outre les douleurs, un dysfonctionnement des muscles fessiers peut entraîner des blessures, comme des déchirures au niveau des ischio-jambiers, une sciatique, de l’arthrite au niveau des genoux ou des problèmes discaux. « La faiblesse musculaire peut également comprimer, tirer ou pincer les nerfs, ce qui entraîne l’engourdissement associé au syndrome des fesses mortes », note le Dr Andrew Bang, chiropracteur, auprès de la Cleveland Clinic.

Souffrez-vous d’une amnésie fessière ?

Parfois difficile à percevoir, différentes techniques peuvent vous aider à savoir si vous souffrez d’une amnésie fessière. Prenez appui sur une jambe puis transférez le poids sur la jambe qui était inactive, vous devez sentir un raffermissement des moyen et grand fessiers. Si vous ne le sentez pas ou s’il faut répéter le mouvement plusieurs fois avant de le sentir, vous êtes sans doute atteint.

Autre technique : allongé sur le dos, décollez les hanches du sol en sollicitant vos muscles fessiers, si vous ne ressentez pas une légère brûlure dans les fesses mais dans les ischio-jambiers, c’est que les premiers ne sont pas activés et que les seconds font tout le travail.

Comment aider les fessiers à retrouver la mémoire ?

Afin d’aider vos fessiers à retrouver la mémoire, vous pouvez réaliser plusieurs exercices, recommandés par le Dr Andrew Bang :

Allongé sur le côté gauche, soulevez 15 à 20 fois votre jambe droite, le gros orteil pointé vers le sol. A répéter, cette fois-ci allongé sur le côté droit.

Etendu sur le côté gauche, les deux genoux pliés, les pieds au contact l’un de l’autre, soulevez votre genou droit vers le plafond, 30 à 40 fois. Faites la même chose côté droit.

Les planches latérales, ponts fessiers et split squats, peuvent aussi réveiller vos muscles fessiers. Et pour prévenir le problème, restez debout le plus longtemps possible en journée, lors d’une conversation téléphonique par exemple ou d’un travail de réflexion. Vous pouvez aussi opter pour un bureau qui vous permet d’alterner entre les postures assis/debout ou troquer votre chaise contre une swiss ball. Notez que même une bonne chaise ergonomique ne vous mettra pas à l’abri du syndrome des fesses mortes.