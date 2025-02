Les apnées du sommeil chez l’enfant, ça existe !

Votre enfant est excessivement fatigué, hyperactif, colérique, a du mal à se concentrer en classe, se réveille en sueur la nuit… Et si c’était un trouble du sommeil ? En particulier, un syndrome des apnées du sommeil ? Dans chaque classe, deux enfants entre 5 et 10 ans, en souffrent. Pour le repérer, savoir vers quel spécialiste se tourner et mieux le vivre au quotidien, des médecins spécialistes des troubles du sommeil de l’enfant ont développé une application pédagogique, ludique et gratuite : Sommeil de marmotte.

Madame E, témoigne : « Il y a 5 ans, mon fils aîné était turbulent, « touche à tout ». Un vrai aspirateur à bêtises. À l’école, il avait du mal à se concentrer. Tout était compliqué. J’étais épuisée par ses crises de colère. Je me suis orientée vers de nombreux spécialistes. Des pédiatres, orthophonistes, orthoptistes, neurologues, psychologues. Un jour, en voiture, il s’est endormi et sa tête a basculé en arrière. Il s’est arrêté de respirer. Probablement 10 secondes, le temps que je lui redresse la tête et constate la reprise de la respiration. J’ai alors découvert qu’il souffrait d’apnées obstructives du sommeil. Il a pu bénéficier de traitements adaptés. Sa courbe de croissance a fait un bond. Il était moins fatigué et a progressé dans beaucoup de domaines. »

Ce véritable parcours du combattant, décrit dans le témoignage de cette maman, de nombreux parents le vivent, sans vraiment savoir à quel soignant s’adresser. C’est pourquoi une équipe de médecins et des spécialistes du sommeil ont créé, dans une démarche de santé publique, sur la base de la littérature scientifique et avec une volonté pédagogique et pragmatique, un livre, puis une application gratuite désormais disponible pour tous : Sommeil de marmotte.

90 % des enfants qui en souffrent ne sont pas diagnostiqués

La prévalence des apnées du sommeil chez l’enfant varie selon les sources. Certaines études estiment qu’elles concernent environ 2 à 5 % des enfants, avec une fréquence plus élevée entre chez les enfants de 3 à 6 ans. D’autres recherches indiquent une prévalence d’environ 1,2 % chez l’ensemble des enfants en bonne santé. Ces chiffres restent sous-estimés en raison du sous-diagnostic très important : 9 enfants concernés sur 10 passeraient sous les radars. Or les apnées obstructives du sommeil peuvent entraîner des troubles cognitifs et une mauvaise performance scolaire. Sans traitement, elle peut aussi provoquer un retard de croissance staturo-pondérale, de l’hypertension, des troubles du métabolisme, de l’obésité, ainsi que des problèmes neuropsychiatriques et développementaux. Pourtant, de nombreuses familles restent démunies face à ce problème, par manque d’information ou de ressources adaptées.

Des apnées du sommeil, chez mon enfant ?

Les apnées du sommeil sont des troubles ou des interruptions de la respiration pendant que l’enfant dort. Ces pauses respiratoires (apnées) peuvent durer quelques secondes, se produire plusieurs fois par heure et aller jusqu’à 100 fois par nuit. Cela est dû à une obstruction du nez, de la gorge ou du larynx, qui entraîne un manque d’oxygène. Conséquences : des micro-éveils dont l’enfant n’a pas conscience. Mais en réalité, il dort d’un sommeil fragmenté qui l’empêche d’atteindre les phases les plus profondes du sommeil, nécessaires à la consolidation de ses souvenirs et de son apprentissage, et à un repos récupérateur.

Les enfants souffrant d’apnées du sommeil présentent souvent des ronflements sonores, une respiration buccale, des épisodes apnéiques et des réveils nocturnes. Ils sont également plus susceptibles que les adultes de manifester des changements comportementaux, une hyperactivité, de l’irritabilité ou de l’énurésie (pipi au lit), plutôt que de la somnolence.

Vous vous dites peut-être que si votre enfant souffre d’apnées du sommeil, vous vous en seriez forcément aperçu ? Le problème, c’est qu’on a souvent tendance à minimiser ou à ne pas prêter attention aux symptômes, surtout si on n’en a jamais entendu parler. Par exemple, si votre enfant respire fort ou ronfle… S’il dort la bouche ouverte, la tête en arrière… S’il s’agite beaucoup pendant son sommeil… S’il a de grosses amygdales… S’il se réveille en sueur… S’il fait de plus en plus de cauchemars… S’il est cerné, pâle et souvent fatigué en journée… Ce sont des symptômes, un ou plusieurs, qui doivent vous inciter à consulter.

Des solutions, le plus souvent très efficaces

La prise en charge de l’apnée du sommeil chez l’enfant est pluridisciplinaire, impliquant des spécialistes tels que le pédiatre, l’ORL, le pneumologue et l’orthodontiste. Selon la cause, plusieurs solutions sont possibles : une perte de poids, l’ablation des amygdales en cas d’hypertrophie, un traitement orthodontique pour corriger des anomalies de la mâchoire, ou, en dernier recours, un traitement par pression positive continue (PPC) pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Il est fréquent qu’un syndrome léger d’apnées disparaisse spontanément avec la croissance de l’enfant.

« Sommeil de marmotte », une application de santé publique

L’application vise à informer un maximum de parents sur le syndrome des apnées du sommeil de l’enfant et les traitements possibles (sans publicité ni achat intégré). Elle propose des conseils pour comprendre les apnées du sommeil de l’enfant, découvrir les facteurs de risques, savoir quoi faire (certaines solutions pouvant être impressionnantes comme la pression positive continue qui s’utilise avec un masque pendant le sommeil) et suivre l’activité de chaque enfant de manière détaillée. L’application inclut également des témoignages pour se sentir moins seul, des astuces pratiques, par exemple un moyen simple en 3 étapes pour nettoyer efficacement le nez ou encore des exercices ludiques de rééducation de la langue pour apprendre à respirer bouche fermée, mais aussi des mini-jeux, un quizz, etc.

Pour que toute la famille se l’approprie.