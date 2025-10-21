Les microplastiques, capables de modifier le microbiote intestinal

Une nouvelle recherche présentée lors du congrès européen de gastroentérologie 2025, à Berlin, apporte des preuves que les microplastiques - des particules de plastique de moins de 5 mm, de plus en plus couramment présentes dans l’environnement - peuvent modifier le microbiote intestinal chez l’homme. Certaines de ces modifications ressemblent à celles observées chez des personnes atteintes de dépression ou de cancer colorectal.

Une nouvelle étude, menée dans le cadre de microONE, un projet pilote dirigé par le centre de recherche autrichien CBmed et des partenaires internationaux, figure parmi les premières à examiner directement l’interaction entre différents types de microplastiques et le microbiome intestinal humain (l’ensemble des micro-organismes – bactéries, virus, champignons…- présents dans l’intestin de l’homme, ainsi que leurs gènes et interactions).

L’étude a utilisé des échantillons de selles de personnes volontaires sains pour cultiver ex vivo le microbiome intestinal. Ces cultures ont ensuite été exposées à cinq types de microplastiques courants (polystyrène…), à des doses proches de celles que nous pourrions rencontrer dans la vie quotidienne, mais aussi à des doses plus élevées pour comparer les effets.

L’impact observé des microplastiques sur l’activité et la composition du microbiome

Le nombre de bactéries et leur viabilité sont restés globalement stables. Cependant, les cultures exposées aux microplastiques ont montré une augmentation constante et significative de l’acidité (pH plus bas) par rapport aux témoins, ce qui « trahit » une modification de l’activité des bactéries.

L’analyse plus approfondie a ainsi mis en évidence des variations dans la composition bactérienne qui sont très spécifiques à chaque type de microplastique. En effet, certaines populations augmentent ou diminuent selon le type de plastique, notamment celles qui jouent un rôle important dans la digestion et la santé intestinale. De plus, ces modifications de composition du microbiote en bactéries s’accompagnaient de variations dans les métabolites produits (substances chimiques que les bactéries intestinales génèrent ou transforment à partir des aliments, des microplastiques ou d’autres composés présents dans l’intestin). Par exemple, certains microplastiques ont modifié les niveaux d’acide valérique ou d’acide lactique. Ce qui montre que les microplastiques peuvent influencer le fonctionnement global du microbiote.

Plus intrigant, et inquiétant, certaines de ces altérations du microbiote induites par les microplastiques reflétaient des profils qui ont déjà été associés à des maladies comme la dépression et le cancer colorectal, suggérant les possibles implications de l’exposition aux microplastiques sur le risque de maladies.

Mécanismes possibles : biofilms et stress bactérien

Quels sont les mécanismes à l’origine de ces effets ? Le chercheur principal, Christian Pacher-Deutsch explique : « À ce stade, les voies exactes restent inconnues, mais plusieurs hypothèses se dessinent. Les microplastiques peuvent modifier la composition microbienne en créant des environnements physiques ou chimiques favorables à certaines bactéries. Par exemple, des biofilms peuvent se former à la surface des microplastiques, offrant de nouvelles niches colonisées plus rapidement par certains microbes. »

Mais les microplastiques peuvent aussi transporter des substances chimiques qui influencent directement le métabolisme bactérien. « Cela peut alors entraîner des variations dans la production d’acides, en tant que réponse au stress des bactéries, modifiant involontairement le pH intestinal. » Ces changements peuvent ensuite déclencher un cercle auto-entretenu qui peut accentuer le déséquilibre du microbiome. Ce qui perturbe encore davantage l’équilibre du microbiome.

« Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la santé, modère le chercheur, mais le microbiome joue un rôle central dans de nombreux aspects du bien-être, de la digestion à la santé mentale. »

Ce sont de premiers résultats et des recherches à venir seront essentielles, étant donné l’omniprésence des microplastiques dans la vie quotidienne. On en trouve dans le poisson, le sel, l’eau en bouteille et même l’eau du robinet, ce qui signifie que la plupart des gens y sont exposés quotidiennement par ingestion, inhalation et contact cutané.