Les plus de 65 ans aussi sont sur les écrans avant de dormir !

Plus d’un tiers des Français consulte les réseaux sociaux avant de dormir. Fait surprenant : les plus âgés sont les plus nombreux à utiliser un écran moins de 30 minutes avant de se mettre au lit. Les chiffres de l’insomnie numérique.

Une enquête menée pour le compte de l’industriel ResMed révèle que 60 % des Français utilisent un écran (smartphone, tablette ou télévision) dans les 30 minutes précédant leur coucher. Ce taux augmente avec l’âge, atteignant 72 % chez les personnes de 65 ans et plus, témoignant d’une certaine dépendance des seniors aux écrans. En comparaison, 43 % des jeunes adultes de 18 à 24 ans déclarent regarder un écran moins de 30 minutes avant de dormir. Cette proportion passe à 60 % chez les 25-34 ans, 63 % chez les 35-44 ans, et 71 % chez les 45-55 ans.

L’impact négatif des écrans avant de dormir sur la qualité du sommeil est de mieux en mieux documenté. Bien que d’autres facteurs que l’usage des écrans contribuent à un sommeil perturbé, l’enquête relève que seuls 25 % des Français interrogés disent dormir toute la nuit sans interruption, tandis que 42 % se réveillent durant la nuit, avec un sommeil perturbé.

En 2017, l’ANSES rappelait que la lumière bleue des écrans et l’activité cérébrale liée à l’utilisation des réseaux sociaux pouvaient retarder l’endormissement et empêcher la relaxation nécessaire à un sommeil réparateur. L’Agence soulignait également les effets de perturbation des rythmes biologiques et du sommeil dus à une exposition, même faible, à la lumière bleue en soirée ou pendant la nuit. Elle recommandait par conséquent de limiter cette exposition, en particulier chez les enfants, avant le coucher et durant la nuit.

Un tiers des Français sur les réseaux avant de s’endormir

62 % des Français interrogés regardent la télévision avant de se coucher. Concernant les réseaux sociaux, 23 % des Français déclarent les consulter avant de dormir, ou utilisent ce moment pour lire leurs mails ou échanger avec des proches. Parmi eux, 9 % vérifient leurs mails professionnels, une habitude peu favorable à la réduction du stress et à la qualité du sommeil. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte plus large d’hyperconnexion. L’Observatoire de l’infobésité et de la collaboration numérique avait révélé en 2023 que 31 % des salariés en France subissaient une surcharge numérique ou « hyperconnexion », avec entre 50 et 150 soirées connectées chaque année pour des raisons professionnelles.

Près de 30 % ouvrent un livre avant de tomber dans les bras de Morphée

L’usage des écrans avant de dormir s’est ainsi étendu à toutes les tranches d’âge, ne se limitant plus aux adolescents. Ce comportement relègue au second plan les pratiques calmes et relaxantes, pourtant essentielles pour favoriser un sommeil réparateur : seuls 3 % des personnes interrogées pratiquent des activités apaisantes, comme le yoga ou la méditation, avant de rejoindre leur lit, mais 27 % des répondants déclarent lire avant d’éteindre la lumière.