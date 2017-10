Maux de tête aigus et chroniques, les épisodes de migraine trouvent leur origine dans les gènes. Mais aussi dans le mode de vie. Ainsi, selon des chercheurs américains, les extrêmes sur la balance exposeraient à ces intenses douleurs.

« Les sujets obèses ou en insuffisance pondérale seraient plus à risque de souffrir de migraines », explique le Dr B. Lee Peterlin (Johns Hopkins University School of Medicine) et membre de l’Académie américaine de neurologie. Pour le prouver, ce scientifique et son équipe ont analysé 12 études incluant au total 288 981 participants. Au total, « les volontaires souffrant d’obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30) présentaient 27% de risque en plus de souffrir de migraines comparés aux participants d’un poids normal. Contre 13% pour les participants en insuffisance pondérale (IMC inférieur à 18,5) ».

Un mécanisme encore inconnu

A ce jour, « aucune donnée ne permet de décrire le mécanisme par lequel la densité en tissus graisseux peut engendrer une migraine », notent le Dr Lee Peterlin. « Les adipocytes peuvent entrer en ligne de compte ». Tout comme « l’activité physique, l’effet de certaines médicaments ou la dépression ». Un phénomène à éclairer ! « De prochaines études devront par ailleurs prouver à quel point la perte ou la prise de poids peut influer sur la survenue de ces crises. »

A noter : les migraines et l’obésité touchent en majorité la population féminine et les jeunes.