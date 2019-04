La saison des régimes alimentaires bat son plein. Et pour trouver le juste poids, il suffirait de suivre son intuition. C’est en tout cas l’hypothèse développée dans le dernier ouvrage du Dr Gérard Apfeldorfer, « Maigrir, c’est simple et dans la tête ».

Envie de perdre quelques kilos à l’approche de l’été ? Soyons honnête, nous sommes nombreux à céder à la tentation d’afficher un corps sans petites rondeurs et autres bourrelets. Comme le dit très justement le Dr Apfeldorfer, « même si la mode des régimes amincissants a frottement reculé, le désir de minceur reste un objectif répandu ». Or « perdre du poids est plus difficile qu’on ne le dit. On a tendance à croire que pour maîtriser son poids, il faut contrôler son alimentation ».

Ecoutez vos émotions

Vous l’aurez compris, son dernier livre contre les idées reçues sur les régimes et prend davantage la forme d’un accompagnement psychologique. Il part en effet d’un principe simple : dis-moi comment tu t’alimentes, je te dirai qui tu es ! On mange en fonction de nos envies (sucré, salée…), trop souvent sous l’influence de nos soucis (pulsions, compensations…). La recette repose donc sur une écoute attentive de soi afin de cesser de s’alimenter en réponse à ses problèmes ou à ses émotions.

Exit les régimes restrictifs

Le Dr Gérard Apfeldorfer ne propose pas une énième méthode régime miracle. Il ne vous interdira pas de croquer dans un carré de chocolat, ni de faire l’impasse sur certaines matières grasses* ou les sucres lents. Son leitmotiv, vous donner des clefs pour comprendre pourquoi vous avez décidé de maigrir et comment y parvenir en misant sur l’alimentation intuitive. Vous voulez en savoir plus ? Maigrir, c’est simple et dans la tête, du Dr Gérard Apfeldorfer, aux Editions Ofile Jacob – 421 pages – 21,50 euros.

*graisses insaturées comme les oléagineux (noix, noisettes…), les poissons gras et les huiles végétales