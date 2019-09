C’est la première cause de mortalité en France chez les femmes et les plus de 65 ans. Le fardeau des maladies cardiovasculaires ne cesse de s’alourdir. A l’occasion de la Journée mondiale du cœur ce 29 septembre, la Fédération française de Cardiologie (FFC) rappelle que la prévention est la seule façon d’inverser cette triste tendance.

Angine de poitrine, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral… En France, les maladies cardiovasculaires sont à l’origine d’environ 140 000 décès par an. C’est presque 400 par jour. A titre de comparaison, les accidents de la route étaient responsables en 2018 de 3 248 morts. Soit environ 9 morts par jour.

Lutter contre les facteurs de risque

Le fléau des maladies cardiovasculaires prend ainsi des allures d’épidémie mondiale. Et nous sommes tous concernés, les jeunes comme les seniors, les femmes comme les hommes. En effet, nos modes de vie font le lit de ces pathologies.

Le manque d’activité physique et la surconsommation d’écrans ont ainsi augmenté fortement la sédentarité, considérée comme le quatrième facteur de risque de décès dans le monde selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Illustration de la FFC qui indique qu’aujourd’hui, « ces maladies représentent la première cause de mortalité chez les femmes. Une femme sur trois décèdera d’une maladie cardio-vasculaire en France. C’est 8 fois plus que pour le cancer du sein. »

La prévention ça paye !

Il apparaît donc urgent de se tenir éloignés de ces facteurs de risques cardiovasculaires. Cela passe par ce que l’American Heart Association appelle la « prévention primordiale ». Située en amont de la « prévention primaire », « elle vise à favoriser l’adoption d’une bonne hygiène de vie », explique la FFC.

Manger équilibré, bien bouger, arrêter de fumer sont aujourd’hui des conseils bien connus. Mais comment les mettre en pratique ? La Fédé de Cardio dispense quelques trucs et astuces pour atteindre vos objectifs.

Pour bien manger :

Faites-le dans de petites assiettes pour limiter les quantités tout en ayant une assiette bien remplie ;

Prenez le temps de mâcher pour permettre une bonne assimilation ;

Posez vos couverts régulièrement et parlez pendant les repas pour faire durer le plaisir et améliorer la sensation de satiété.

Pour bouger :

Allez à l’école à pied ou à vélo avec vos enfants, pour leur transmettre de bons réflexes ;

Descendez une station de métro ou de bus plus tôt ;

Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur ;

Garez-vous à 5 minutes de chez vous ;

Préférez la marche ou le vélo pour des trajets inférieurs à 2 km.

Pour arrêter de fumer :

Fixez une date et faites-la connaître à votre entourage ;

Débarrassez-vous des briquets, cigarettes et cendriers ;

Evitez de reprendre même une seule cigarette, c’est la cause majeure de rechute ;

Faites-vous accompagner par un professionnel.

Enfin surveillez votre santé en demandant à votre médecin un dépistage des facteurs de risque.