Une envie de câlins vous gagne et vous cherchez une idée pour approcher votre partenaire en douceur ? Alors place au massage crânien. Délicat et sensuel, il détend l’atmosphère et peut rapidement la réchauffer…

Pourquoi un massage du crâne fait-il autant d’effet ? Selon le courant indien ayurvédique, c’est par le sommet de son crâne que l’homme reçoit le prana, soit le courant vital, l’énergie. Cette « boîte » qui entoure notre cerveau est parcourue de tout un ensemble de zones sensibles, nerveuses voire électriques. D’un geste appliqué et sensuel, vous avez ainsi le pouvoir de détendre votre partenaire. Proposez-lui ce préliminaire idéal pour chasser la pression de la journée de travail et l’amener dans votre bulle de désir à vous…

Comment faire ? Tout d’abord localisez le point d’acupression situé à la base de la nuque, là où s’accroche la colonne vertébrale. Maintenez vos doigts légèrement appuyés et effectués de petits cercles. A cet endroit précis, ce geste a le don de diminuer le niveau de stress. Effectuez ensuite des mouvements circulaires du bout des doigts pour rejoindre le derrière les oreilles puis rejoindre le haut du crâne, les tempes. Et pourquoi ne pas déposer quelques baisers langoureux derrière les oreilles et susurrez des mots doux ?

Lors du massage, vous pouvez utiliser une huile essentielle de Néroli. Riche en linalol, cette amie de la libido stimule l’énergie vitale et rééquilibre le système nerveux. Sa teneur en limonène contribue aussi à la sécrétion de sérotonine, neurotransmetteur et hormone de la bonne humeur.

Un conseil, le masseur de tête, cette ustensile muni de picots, apporte de son côté son lot de frissons ! A glisser dans votre panoplie du parfait masseur.

A noter : ne faîtes pas trop durer ce plaisir crânien si vous souhaitez faire monter la température, surtout si votre conjoint se laisse facilement emmener par la magie de vos doigts sur son crâne… au point de s’endormir sans crier gare !